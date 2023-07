Scamacca allo scoperto, il giocatore del West Ham che la Roma ha nel mirino ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

Scamacca vuole la Roma. Si sapeva già questo, da un poco di tempo. E Pinto nel momento in cui ha deciso di puntare sull’attaccante del West Ham non ci ha messo così tanto a trovare un accordo con il giocatore. Il problema che c’è il club di mezzo, ma il tempo per trovare un accordo c’è, anche se Mourinho lo avrebbe già voluto a Trigoria.

Di certo adesso, dopo le indiscrezioni, ci sono le parole di Scamacca, che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha spiegato senza girarci troppo intorno la sua voglia di Roma. Nel discorso ci è entrato il Milan, ma lui ha risposto: “Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò e farlo. E voi sapete quali sono i colori del cuore”. Un antipasto, prima di uscire del tutto allo scoperto.

Scamacca allo scoperto: ecco quello che ha detto

“Per me Roma è casa – ha detto Scamacca – e Totti l’idolo da bambino. E quale giocatore al Mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora”. Una dichiarazione d’amore del giocatore del West Ham che dopo aver parlato della sua condizione fisica (“Ho giocato 45minuti e ho avuto sensazioni bellissime”) ha svelato inoltre che si è sentito con Lorenzo Pellegrini, il capitano.

“Ci siamo sentiti, è un amico: diciamo che ci abbiamo scherzato un po’” ha rivelato l’attaccante che ha avuto già un passato a Trigoria. Insomma, Scamacca – ma forse non ce n’era bisogno – è uscito allo scoperto. E lo ha fatto spiegando di non voler ascoltare, forse, nessun altro club italiano. Quel passaggio della scelta di cuore e i due colori è fondamentale per capire la volontà del giocatore. Insomma, lui la sua scelta evidentemente l’ha fatta. Rimane da capire quando Pinto deciderà di muoversi con la determinazione giusta.