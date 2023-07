Vlahovic sblocca la Roma: l’incastro è da brividi

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic che chiama indirettamente in causa anche la Roma. Le ultime.

Dopo aver ufficializzato i colpi Ndicka ed Aouar e il ritorno in giallorosso di Llorente, Tiago Pinto sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare ancora l’organico a disposizione di José Mourinho.

Nella lista degli obiettivi del tecnico lusitano il tema legato al prossimo bomber che prenderà le redini dell’attacco giallorosso in attesa del recupero di Tammy Abraham continua a calamitare l’attenzione mediatica. Il primo nome nella lista dei desideri della Roma continua ad essere Gianluca Scamacca, con il quale un accordo di massima è già stato trovato da tempo. L’incastro giusto con il West Ham, però, è ancora tutto da modulare, dal momento che il club inglese non ha ancora aperto le porte alla formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco perché Pinto, pur continuando ad aspettare segnali dal West Ham sul fronte Scamacca, valuta anche soluzioni alternative.

Calciomercato Roma, Morata-Vlahovic: ‘balletto’ a suon di milioni

Un nome che non è mai uscito dai radar dei giallorossi è quello di Alvaro Morata. Seguito con interesse anche dal Milan che però sembra aver virato con decisione su Taremi, l’ex attaccante della Juventus ha già declinato una serie di proposte provenienti dall’Arabia. Il suo futuro, però, non è ancora scritto in maniera definitiva. Le chances di una partenza di Morata restano molto alte; prova ne sia il forte interessamento manifestato dai Colchoneros per Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riferito da El Desmarque, infatti, Simeone starebbe spingendo molto per mettere le mani sull’attaccante della Juventus, che i bianconeri non considerano incedibile. Accostato anche al Chelsea e al Paris Saint Germain, l’ex bomber della Fiorentina è valutato dalla ‘Vecchia Signora’ almeno 80 milioni di euro. Cifra sicuramente importante, che l’Atletico conta di coprire almeno parzialmente dalla cessione (a titolo definitivo o con riscatto da concordare) di Morata. Stando così le cose, chissà che non possano crearsi scenari interessanti per la Roma sul fronte Morata, soprattutto nel corso delle prossime settimane.