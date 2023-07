Bonolis, c’è anche la Roma per lo Scudetto: “Poi una sola vince e…”

Bonolis si sbilancia e mette anche la Roma tra le pretendenti per la corsa alla vittoria della Serie A: “Poi una sola vince e…”

Paolo Bonolis è uno dei più noti volti della tv italiana, salito alla ribalta grazie a tantissimi programmi che hanno saputo conquistare il pubblico di tutte le età.

Tifosissimo dell’Inter, in più di una circostanza Bonolis ha espresso punti di vista importanti sulla compagine di Inzaghi. La stagione neroazzurra, sebbene ricca di difficoltà, alla fine si può senza dubbio definire più che sufficiente, grazie non solo all’ottimo cammino in Europa. In Champions infatti i ragazzi di Inzaghi sono riusciti ad arrivare ad un passo dal sogno di alzare la coppa, fermati soltanto dalla sfortuna e, incredibilmente, ancora una volta da Lukaku.

A questo però vanno anche aggiunti i due trofei nazionali conquistati, oltre al quarto posto che garantisce la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, ovviamente, tutti gli entroiti derivanti. Il mercato in entrata dell’Inter si è sbloccato dopo la cessione di Brozovic in Arabia, che ha consentito a Inzaghi di scippare il calciatore alla Roma.

Bonolis vede la Roma in ottica scudetto: “Poi una sola vince e…”

È ormai ufficiale l’ingaggio da parte dell’Inter di Davide Frattesi, centrocampista ormai ex Sassuolo che lo scorso campionato ha brillato con i neroverdi. Frattesi era già lo scorso anno uno dei pupilli della Roma, che sperava di riportarlo nella capitale, salvo poi arrendersi alle elevate richieste del club emiliano.

La trattativa non è andata in porto neanche quest’anno, e alla fine l’Inter è riuscita a battere la concorrenza non solo della Roma, ma anche della Juventus, andando a formare un centrocampo di tutto rispetto insieme a Nicolò Barella. Uno dei più noti tifosi neroazzurri, ovvero Paolo Bonolis, è stato intercettato dai microfoni di TvPlay ed ha voluto dire la sua sul nuovo acquisto, e della futura coppia che vede protagonisti l’ex Cagliari e l’ex Sassuolo, ed elogia la Roma, che secondo lui può essere tra le pretendenti per la corsa al titolo.

“Serve lo scudetto. Squadre come Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio sono tutte allestite per ottenere il meglio poi una vince e le altre no. Non c’è un c***o da fà… Barella? Per me è incedibile, è uno dei migliori centrocampisti in Italia ed ha il cuore nerazzurro.

Il conduttore ha poi continuato parlando del neoacquisto Frattesi: “Poi abbiamo preso Frattesi, che può giocare insieme a Barella o quantomeno può farlo respirare, Nicolò ha giocato in Champions in campionato in nazionale senza mai fermarsi. Meglio Milinkovic-Savic o Frattesi? Sono due giocatori completamente differenti: Frattesi mi piace molto ha tanta gamba, è bravo negli inserimenti ed è un ragazzo per bene, Milinkovic è forte ma si è fatto quattro conti con la famiglia e ha pensato di andare in Arabia. Danno parecchi soldi per andare li a giocare tra i dromedari, anche perché o mi dai parecchi soldi o non mi muovo da qua.”