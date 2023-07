Calciomercato Roma, cifre ‘anticipate’: svelato il nuovo bomber

Calciomercato Roma, il futuro dell’attaccante continua a calamitare l’attenzione: le cifre rappresentano molto più di un semplice indizio.

Tra i diversi settori del campo che la Roma vuole puntellare, il reparto offensivo merita sicuramente una considerazione importante. L’infortunio di Tammy Abraham che terrà fermo ai box l’attaccante inglese per diversi mesi ha rivoluzionato le strategie di mercato dei giallorossi.

Questo spiega il motivo per il quale i giallorossi già da diverso tempo siano sulle tracce di diversi profili per il ruolo di attaccante. Nei radar della Roma ormai da settimane, il nome di Gianluca Scamacca è quello che più scalda sia l’area mercato giallorossa sia José Mourinho. L’apertura dell’ex bomber del Sassuolo non è passata inosservata anche se l’intesa con il West Ham non si è ancora materializzata. Il club inglese, infatti, non è disposto a cedere il proprio attaccante in prestito con diritto di riscatto; privilegiando una cessione a titolo definitivo, i neo vincitori della Conference League si ‘accontenterebbero’ al più di un prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, intrigo Scamacca: bookmakers scatenati

Il nodo dell’affare è ancora tutto qui. Come se non bastasse, poi, nel caso in cui dovesse cedere Vlahovic, occhio al possibile inserimento della Juventus. I bianconeri hanno nuovamente avviato i contatti con l’entourage del calciatore per capire eventuali margini di manovra.

Una raccolta di informazioni chiaramente subordinata all’eventuale cessione del bomber serbo, per il quale il Psg è pronto a ritornare alla carica. Con i soldi derivati dall’eventuale cessione di Vlahovic, ovviamente, le chances di un ritorno di fiamma della Juve per Scamacca sarebbero molto alte.

I bookmakers, però, si mostrano ancora piuttosto fiduciosi sull‘opzione legata al ritorno di Scamacca in giallorosso. Goldbet, infatti, banca il binomio Scamacca-Roma ad 1.50 il che rappresenta la quota più bassa in lista. Insegue il Milan (quota 3.00) con i rossoneri che, però, sembrano orientati ad affondare il colpi per Taremi; ancora più staccate, poi, le candidature di West Ham (3.50) e Juventus (12).