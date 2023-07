Calciomercato Roma, colpo di scena Scamacca: ‘conferma’ ufficiale

Calciomercato Roma, Pinto gelato dalle parole dell’allenatore che conferma quello che è uno dei principali obbiettivi del mercato giallorosso

Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato in entrata della Roma. L’obbiettivo principale della società e dell’allenatore è chiara, avere una rosa pronta ancor prima di partire in ritiro, fattore essenziale per preparare al meglio la prossima stagione.

Ecco dunque spiegata la netta accelerata nell’affare che porterà il laterale danese Rasmus Kristensen nella capitale con la formula del prestito secco, stessa soluzione adottata per l’affare Llorente con Pinto facilitato dalle clausole presenti sui contratti dei calciatori ormai ex Leeds.

Con un altro tassello che si va ad aggiungere alla formazione di José Mourinho l’obbiettivo principale resta ora più che mai l’acquisto di un centravanti di livello, ruolo per il quale sono stati sondati diversi nomi.

Lo spagnolo Alvaro Morata era tra questi, ma l’ex Juve è ormai lontano, tentato dalla destinazione Arabia, e Gianluca Scamacca, per il quale filtra meno ottimismo dopo le parole dell’allenatore dei campioni in carica della Conference League, che ha voluto parlare così dell’attaccante seguito dalla dirigenza romanista.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto gelato: il vice lo conferma

Ad oggi la Roma è una delle società italiane che ha gestito al meglio la delicata crisi economica, che ha costretto la dirigenza a generare 30 milioni di plusvalenze, per non andare incontro a sanzioni pesanti da parte della Uefa.

Pinto è riuscito a cedere gli esuberi, ed è andato vicinissimo a raggiungere questo obbiettivo, e grazie al suo lavoro i giallorossi hanno dovuto pagare solo una piccola ammenda. Superato questo momento difficile si pensava che il mercato potesse finalmente decollare, magari con l’acquisto del centravanti voluto da Mourinho, ruolo per il quale è stato individuato in Gianluca Scamacca l’obbiettivo principale.

Nelle ultime ore però non filtra ottimismo riguardo la possibile chiusura in brevi tempi dell’affare in quanto la società inglese fa muro alla Roma, continuando a rifiutare le offerte di prestito se sprovviste di obbligo di ricompera, con gli Hammers che valutano il calciatore 35 milioni di euro.

Come se non bastasse, le parole del vice allenatore del West Ham, Billy McKinlay, non fanno ben sperare i tifosi romanisti: “Nella scorsa stagione è stato un po’ condizionato da uno o due infortuni. Non è facile ambientarsi in un nuovo campionato, probabilmente il più difficile d’Europa. Non abbiamo ancora visto il meglio di lui e ha avuto un infortunio al ginocchio durante la seconda metà della scorsa stagione. Ora è tornato e sta lavorando per raggiungere la piena forma fisica. Siamo felicissimi di riaverlo, è un top player e sono sicuro che lo vedremo nelle prossime settimane e mesi.”