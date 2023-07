Calciomercato Roma, giallo clausola per Morata: ballano 10 milioni

Morata tra Roma e Milan, spunta il giallo sulla clausola: ballano circa 10 milioni di euro. Ecco cosa sta succedendo.

Il nome di Alvaro è certamente uno dei più caldi e intriganti di questa sessione di mercato, alla luce di una posizione maturata in casa Atletico Madrid che sembrerebbe permettergli di poter salutare la Spagna a condizioni vantaggiose. Il condizionale è però d’obbligo, alla luce degli ultimi significativi aggiornamenti nonché di una serie di evoluzioni che, da almeno un mese a questa parte, stanno contraddistinguendo tale scenario.

Il rinnovo con l’Atletico lo scorso mese non aveva scoraggiato gli aneliti di squadre che, come Milan o Roma, avessero maturato una certa attenzione nei suoi riguardi. Quest’ultima non era venuta meno neanche dopo l’annuncio del Presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo, che aveva evidenziato come il recente rinnovo dello spagnolo non dovesse lasciare sottintendere o intravedere margini per un addio. Semplici gioco di parte, con ogni probabilità, alla luce dell’acquisita consapevolezza di poter vedere la nascita di una vera e propria contesa per un ex Juventus che, pur non facendo affatto male, non ha comunque trovato la sua migliore versione sotto la gestione di Simeone.

Calciomercato Roma, giallo sulla clausola di Morata: l’Atletico chiede circa 20 milioni

Un approdo nella Capitale, come noto da tempo, potrebbe però risultare possibile solo al fronte dei giusti incastri e del rispetto di quei parametri che i Friekdin e Tiago Pinto dovranno anche in questo caso osservare con estrema attenzione. Tra questi, la disponibilità del giocatore ad un eventuale decurtamento di stipendio, unitamente poi alla possibilità di acquisirne le prestazioni a condizioni economiche abbordabili.

Proprio su tale fronte, ciò che pareva destinato a rappresentare un possibile fattore da sfruttare a proprio vantaggio si sta rivelando essere oggetto di grandi dubbi, al centro di un vero e proprio ‘giallo’. Questo alla luce di quanto riferito da Gianluca Di Marzio, a detta del quale ci sarebbe una sorta di duplice visione sulla clausola presente nel contratto di Morata. Per l’Atletico Madrid quest’ultima si attesterebbe sui 20-21 milioni di euro, a differenza di quanto fatto trapelare dall’entourage, che parla di cifre oscillanti tra i 10 e gli 11 milioni.