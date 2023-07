Calciomercato Roma, nuovo ribaltone in mediana: hanno scelto lui

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni sulle mosse dei giallorossi riferite nel corso della diretta Sky

In procinto di perfezionare l’affare Kristensen dal Leeds, la Roma intende puntellare anche la mediana per regalare a José Mourinho il nome tanto atteso. Sotto questo punto di vista i profili attenzionati dai giallorossi non mancano.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il primo nome nella lista dei desideri della Roma sarebbe Renato Sanches. Il centrocampista portoghese del Psg, che non è considerato incedibile dal club francese, si sta guardando attorno per capire il da farsi, con la Roma che ne starebbe caldeggiando in maniera importante la candidatura.

Dopo gli spifferi dei giorni scorsi, dunque, non è da escludere un affondo dei giallorossi nel corso dei prossimi giorni. L’opzione Sabitzer, sebbene non tramontata, resta comunque sullo sfondo. Fino a questo momento il Bayern non ha aperto alla formula del prestito eventualmente presa in considerazione dalla Roma; motivo per il quale l’opzione Renato Sanches è più viva che mai.

Calciomercato Roma, Renato Sanches prima scelta per il centrocampo

Si prospettano settimane molto intense per il nuovo centrocampista in casa Roma, con i giallorossi che si aspettano segnali di apertura da parte del Paris Saint Germain. Dopo aver avviato sondaggi esplorativi con l’entourage di Renato Sanches, dunque, i giallorossi continuano a tenere viva la pista per non farsi trovare impreparati.

Staremo a vedere cosa succederà. Parallelamente i capitolini si muovono anche per Scamacca. L’attaccante del West Ham piace e non poco alla Roma, a maggior ragione dopo i messaggi inequivocabili lanciati nelle ultime ore. Il club inglese, però, si sta dimostrando un vero e proprio osso duro e per adesso non ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto che permettere alla Roma di ammortizzare i costi dell’operazione sul prossimo bilancio. Scenario in evoluzione: non sono esclusi colpi di scena.