Calciomercato Roma, scambio deluxe a centrocampo: doppio ‘addio’

Calciomercato Roma, scambio deluxe a centrocampo e doppio ‘addio’. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

I nomi fin qui accostati alla Roma sono stati numerosi e hanno ben restituito la consapevolezza di essere entrarti nel vivo di un calciomercato durante il quale Pinto e colleghi dovranno essere bravi ad accontentare le esigenze e le richieste di Mourinho, prossimo a vivere il suo terzo anno da allenatore giallorosso. In quello che sia appresta ad essere, almeno secondo il contratto attuale, l’ultimo capitolo di Mourinho a Roma, lo Special One aveva da tempo avanzato richieste ben precise, consapevole delle defezioni della rosa e altrettanto conscio delle possibilità economiche del club.

Dopo Aouar e Ndicka, è toccato a Llorente rimpinguare lo scacchiere giallorosso, grazie ad una trattativa non immediata con il Leeds che ha per ora saturato degnamente un reparto difensivo completo quantomeno nella regione centrale. Nel fine settimana, come raccontatovi, toccherà poi a Kristensen riabbracciare lo stesso Llorente e mettersi a disposizione di José per poter migliorare l’apporto qualitativo sulle fasce, in attesa di soluzioni per le ancora numerose questioni aperte in questo settore.

Calciomercato Roma, scambio con Verratti a centrocampo: le ultime su De Paul

Al di là dei numerosi scenari con i quali la Roma dovrà fare i conti nel prossimo periodo, va evidenziato che i nomi in grado attualmente di scaldare con maggiore veemenza i cuori dei tifosi sono legati soprattutto alla zona offensiva, laddove Morata e Scamacca paiono destinati a rappresentare leitmotiv di un calciomercato durante il quale bisognerà risolvere in modo definitivo la defezione in attacco palesata lo scorso anno.

Il tutto senza dimenticare della non meno importante esigenza relativa al centrocampo, fresco di arrivo di Aouar ma ad oggi ben lungi da una completezza che lo stesso Mourinho vorrebbe far passare per almeno un altro rinforzo. I nomi più caldi di questa fase, dopo Renato Sanches, restano quelli di Sabitzer, Kamada o De Paul. Proprio sul centrocampista dell’Atletico, 90min.com riprende preziose informazioni che riguardano un suo possibile approdo in Francia.

Lo scenario, già di per sé complicato per il valore e lo status del giocatore, infatti potrebbe risultare ancora più in salita alla luce della volontà del PSG di regalarsi l’ex Udinese, coinvolgendo Marco Verratti in uno scambio non poco intrigante e che andrebbe a coinvolgere due dei giocatori più altisonanti che siano stati fin qui accostati a Mourinho.