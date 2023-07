Colpaccio Roma, visite mediche fissate: è già arrivato in città

Colpaccio Roma, il giocatore è già in città e domani sono fissate le visite mediche prima dell’annuncio ufficiale. Quarto innesto per Mourinho

Altro colpo per la Roma. Il giocatore è già in citta e sarà il quarto innesto per José Mourinho dopo quelli di Aouar e Ndicka e dopo il ritorno di Llorente che solamente per alcune settimane è tornato al Leeds.

Insomma, è tutto fatto. E si sa anche la formula che se tutte venisse confermato sarebbe quella del prestito secco per una stagione. Secondo le ultimissime in casa giallorossa il danese classe 1997 Kristensen sarebbe già nella Capitale e sarebbero già state fissate le visite mediche in vista dell’annuncio ufficiale. Sì, ormai ci siamo.

Colpaccio Roma, Kristensen è in città

I controlli di rito prima della firma sul contratto sono fissati per la giornata di domani. Poi probabilmente se tutto dovesse andare per il verso giusto e su questo non ci possono essere dubbi, il giocatore firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per la prossima stagione. Un innesto che con molta probabilità andrà a completare il pacchetto arretrato che Pinto ha messo a disposizione dello Special One.

E adesso dopo questo colpo si aspetta ovviamente di capire quello che sarà il futuro di Karsdorp che dovrà per forza di cose essere ceduto. O almeno, se volesse giocare qualche minuto visto che lo spazio per lui dentro la Roma sembra essere finito. Anche perché proprio in quella zona di campo c’è pure Celik, il turco preso la scorsa stagione e che dopo un anno vissuti tra alti e bassi ha tutta l’intenzione di mantenere un livello costante delle proprie prestazioni. Comunque, tornando al colpo, Kristensen si può considerare un giocatore della Roma. Già domani come detto dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.