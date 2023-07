La Juve ha detto basta: UFFICIALE la ‘nuova’ rinuncia alla competizione

Il comunicato ufficiale della Juventus fornisce ulteriori ragguagli e conferma le mosse del club bianconero.

Sono giorni frenetici in casa Juventus. Non sono soltanto gli affari di calciomercato a caracollare l’attenzione mediatica in casa bianconera. La ‘Vecchia Signora’, infatti, aspetta il verdetto definitivo in merito alla possibile esclusione dalla Conference League.

Nei mesi scorsi, però, l’establishment bianconero ha provato a riavviare il canale interrotto con l’UEFA per cercare di instaurare un nuovo dialogo. Anche sotto quest’ottica, del resto, può essere letta l’ultimo comunicato ufficiale diramato dalla Juve. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, infatti, il club bianconero ha confermato la sua decisione di rinunciare al progetto Superlega, anticipata già lo scorso 6 giugno. Di seguito il contenuto:

“Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cui Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue.