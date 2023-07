La Juventus lo ‘regala’ alla Roma: decisione clamorosa

Calciomercato Roma, occasione a sorpresa per i giallorossi: i nuovi sviluppi in casa Juventus potrebbero regalare spiragli importanti.

Dopo aver sistemato le tante cessioni in cantiere, per la Roma è ora cominciata un’altra fase della propria sessione estiva di calciomercato. Tra le priorità dei giallorossi, infatti, ci sono gli acquisti di un attaccante e di un centrocampista, con i nomi di Scamacca e Sabitizer che continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Una decisione definitiva, però, non è ancora arrivata. Del resto il West Ham non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, che permettere alla Roma di non impattare sul bilancio corrente. In una campagna acquisti nella quale le sorprese sono dietro l’angolo, i giallorossi non possono non mettersi a caccia di occasioni. Il ritorno di Llorente ha ulteriormente rinforzato il pacchetto arretrato a disposizione di Mourinho; laddove dovessero arrivare offerte concrete per Ibanez, però, non sono esclusi nuovi colpi di scena.

Ipotesi Roma e Lazio per Bonucci: lo scenario

Ecco perché, seppur non considerandola una priorità, la Roma eventualmente potrebbe ritornare sul mercato dei difensori. E così sorprende fino ad un certo punto che ai giallorossi sia stato nuovamente accostato il profilo di Leonardo Bonucci. In uscita dalla Juventus, con Manna e Giuntoli che hanno di fatto ufficializzato al difensore la sua esclusione dalla prima squadra per scelta tecnica, Bonucci avrebbe cominciato a guardarsi attorno.

Secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini, tra le ipotetiche piste nel futuro di Bonucci potrebbero esserci anche la Roma e la Lazio. Già accostato ai due club della Capitale nei giorni scorsi, il difensore della Juventus ha ormai incassato la decisione della ‘Vecchia Signora’ e potrebbe tuffarsi in una nuova esperienza in Serie A. Al momento, chiaramente, si tratta di una suggestione e una trattativa concreta non è stata ancora imbastita. Ribadiamo comunque che per la Roma il profilo di Bonucci non rappresenta una priorità e sono altri i nomi finiti nel dossier di Tiago Pinto per rinforzare l’organico.