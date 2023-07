La Roma parla portoghese: altro nome per l’attacco

La Roma parla portoghese, spunta un altro nome per l’attacco di José Mourinho. E’ stato offerto a Tiago Pinto

La Roma è alla ricerca di un attaccante e aspetterà per un altro poco il West Ham che dovrà prendere una decisione sul futuro di Scamacca che dalle parti di Trigoria vogliono solamente in prestito. Ma Pinto sembrerebbe abbia dato un ultimatum alla società inglese, i tempi stringono e Mourinho inizia a mettere pressione.

Nel corso di queste settimane i nomi che sono stati fatti sono stati davvero diversi e importanti. Perché oltre l’italiano che gioca in Premier League si è parlato pure di Okafor del Salisburgo, di Morata ovviamente, e di Castellanos, l’anno scorso autore di una grande stagione in Liga. Bene, secondo la Gazzetta dello Sport è stato proposto pure un altro nome ai giallorossi, un altro portoghese, che potrebbe aumentare la colonia dentro Trigoria.

La Roma parla portoghese, offerto André Silva

Il nome è quello di André Silva, ex Milan, che adesso è al Lipsia e che nell’ultima stagione ha buttato il pallone in fondo al sacco 9 volte in 44 apparizioni. Classe 1995 in Italia non ha lasciato il segno ma in Germania ha sempre fatto gol a grappoli e solamente nell’ultima stagione è sceso al di sotto della solita media. Soprattutto con il Lipsia, prima del rientro di Werner, ha fatto cose buonissime e potrebbe essere un profilo da tenere in considerazione, soprattutto se con Scamacca non si trovasse una soluzione in tempi brevi.

Insomma, tanti nomi ma per adesso in attacco nessun colpo: non si vuole in nessun modo sbagliare la scelta, che è decisiva per le sorti giallorosse per la prossima stagione. Ma il tempo stringe e secondo noi anche la pazienza di Mou inizia a venire un poco meno.