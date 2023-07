Venticinque milioni dall’Arabia: lascia subito la Roma

Venticinque milioni dall’Arabia Saudita: arrivata la prima offerta ufficiale per l’esterno giallorosso che potrebbe vedere triplicato il suo ingaggio

Tutti in Arabia. Lo abbiamo visto diverse volte fino al momento quello che quei club sono in grado di fare sotto l’aspetto economico. Soldi e pure tanti che attirano anche elementi giovani che avrebbero potuto fare ancora la differenza in Europa. E in questo caso ovviamente parliamo pure di Milinkovic Savic, che ha lasciato la Lazio.

Bene, anche la Roma a quanto pare ha qualche elemento che interessa da quelle parti. Ed è Leonardo Spinazzola che secondo le informazioni riportate da goal.com ha ricevuto un’offerta importante – quasi triplicato il suo ingaggio – per andare a giocare dall’altra parte del Mondo. L’Al Shabab avrebbe presentato infatti una prima proposta ufficiale sia alla Roma che al calciatore. Andiamo a vedere quindi le cifre.

Venticinque milioni dall’Arabia: Spinazzola via dalla Roma

Sette milioni di euro per il cartellino – probabilmente la cifra non verrà ritenuta congrua da Pinto – mentre per il giocatore un triennale da 6milioni di euro all’anno, quindi in totale un affare da 25milioni di euro. Spinazzola, come sappiamo, potrebbe partire, ma fino al momento si è parlato di cifre diverse: la Roma infatti valuterebbe il suo cartellino tra i 12 e i 15 milioni di euro, ma la sensazione è che anche intorno ai 10 si potrebbe chiudere.

C’è da capire ovviamente quale sarà la volontà del giocatore: che sarebbe “costretto” a cambiare totalmente vita. Ma sarebbe un cambio importante che potrebbe essere preso in considerazione viste le cifre che andrebbe a guadagnare in tre anni che sono assai diverse da quelle di ora. Insomma, Leo ci potrebbe realmente pensare per un futuro diverso per lui e anche per la sua famiglia. Sì, alla fine lo abbiamo visto: i soldi (quasi) sempre fanno la differenza.