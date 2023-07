Calciomercato Roma, Pinto firma la doppietta: comunicato ufficiale

Calciomercato Roma, Pinto firma la doppietta: il comunicato ufficiale del club mette i crismi finali. Subito a disposizione di Mourinho

Il colpo è ufficiale, dopo le visite mediche di oggi. La Roma ha depositato in Lega il contratto che legherà il giocatore danese Kristensen ai giallorossi per la prossima stagione. Non c’è l’ufficialità sulla formula, ancora, ma il giocatore è arrivato in prestito secco per un anno dal Leeds. Insomma, un colpo che era nell’aria e che adesso ha pure i crismi finali, quelli che servono per metterlo a disposizione di José Mourinho già da domani.

Kristensen, un difensore versatile che si andrà a giocare il posto soprattutto a destra, raggiunge così il compagno di reparto e di squadra fino a pochi mesi fa Llorente, anche lui di nuovo a Trigoria dopo la prima esperienza di sei mesi partita lo scorso gennaio. Kristensen, classe 1997, è un innesto utilissimo nello scacchiere dello Special One.

Calciomercato Roma, ecco Kristensen

Una trattativa, quella per Kristensen, che ad un certo momento si sarebbe potuta arenare soprattutto perché Karsdorp avrebbe rifiutato almeno per il momento di andare a giocare da un’altra parte. Ma forse vedendosi chiuso da un altro innesto, il giocatore potrebbe decidere di accettare quelli che sarebbero stati i consiglio societari, vale a dire di trovarsi un’altra sistemazione.

Comunque, vedremo sotto questo aspetto quello che succederà nelle prossime settimane, la cosa sicura è che Kristensen c’è.