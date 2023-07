Calciomercato Roma, Simeone non molla la presa

Calciomercato Roma, continua il pressing del Cholo Simeone sul calciatore che rischia così di non approdare nella capitale

Continua il duro lavoro sul mercato di Tiago Pinto, che punta a regalare al mister una rosa dal tasso tecnico superiore rispetto a quella della passata stagione, che ha saputo comunque far emozionare i tifosi. Il percorso europeo ha purtroppo limitato i giallorossi in campionato che, soprattutto nell’ultima parte, hanno accusato la stanchezza a causa dei troppi impegni ravvicinati.

Mourinho, anche a causa dei molti infortuni, non ha potuto far riposare i giocatori chiave, che ne hanno così risentito a livello fisico. Un qualcosa che il prossimo anno non dovrà ripetersi, soprattutto se si vuole ambire ad un piazzamento tra le prime 4.

Un plauso va riconosciuto al gm portoghese che, nonostante i paletti imposti dalla Uefa, ha saputo generare le plusvalenze richieste senza andare a toccare i calciatori titolari, e di conseguenza senza indebolire la rosa. Il mercato in entrata però sarà determinante, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di un centravanti capace di andare almeno in doppia cifra in campionato, ma il Cholo Simeone potrebbe far saltare i piani della dirigenza romanista.

Calciomercato Roma, Simeone non molla il calciatore

Il centravanti dunque resta una priorità non solo per la società, ma anche per Mourinho stesso, che è ben consapevole di non poter dipendere dal solo Belotti per il resto della stagione. Tra i vari nomi sondadi da Tiago Pinto quelli più in voga restano quelli di Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, ma per entrambi la trattativa è tutt’altro che semplice.

Per quanto riguarda il primo il West Ham resta sempre restio sul farlo partire in prestito, chiedendo alla Roma almeno un obbligo di riscatto, fissato a 35 milioni di euro, diverso è il discorso per lo spagnolo.

Alvaro Morata dovrebbe essere in uscita dall’Atletico Madrid, con gli agenti del calciatore continuano a sostenere che sia di soli 10-11 milioni la cifra per la clausola rescissoria, ma anche in questo caso la Roma sembrerebbe improntata a basare la trattativa sulla base di un prestito, in questo caso però con l’obbligo di riscattare il cartellino il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da Marca, nonostante l’attaccante spagnolo sia sul mercato, l’allenatore, il Cholo Simeone, continua a schierarlo nelle probabili formazioni titolari durante l’allenamento, al fianco dell’argentino Correa e Antoine Griezmann, che sia un chiaro messaggio sul suo futuro?