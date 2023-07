Fulmine a ciel sereno: rescissione UFFICIALE

Fulmini a ciel sereno: arriva a sorpresa la notizia che ha dell’incredibile, per il calciatore arriva ufficialmente la rescissione del contratto

Il calciomercato della Roma ha subito un rallentamento dopo quanto di buono fatto in avvio. La mancata qualificazione in Champions League ha posto la società in una situazione delicata a livello economico. La Uefa infatti aveva imposto al club di registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, un obbiettivo difficile, soprattutto senza cedere i titolari.

Il gm giallorosso però è stato bravissimo ad andare molto vicino a questo obbiettivo, riuscendo addirittura ad uscirne senza cedere i pezzi fondamentali della rosa. Adesso però è di nuovo il momento di comprare, ed il ruolo che più preoccupa i tifosi, ma soprattutto Mourinho e Pinto è quello del centravanti, dove sono stati sondati diversi nomi.

Le piste più calde sono quelle che portano a Gianluca Scamacca e ad Alvaro Morata, per entrambi però non si prevede una chiusura in tempi brevi. A sorpresa però la Roma deve anche fare i conti con una notizia che ha dell’incredibile, nessuno infatti si aspettava la sua rescissione del contratto.

Fulmine a ciel sereno: arriva l’ufficialità della rescissione

La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di soluzioni che possano consegnare all’allenatore José Mourinho una rosa dal tasso tecnico superiore rispetto alla passata stagione, nella quale la squadra è riuscita comunque a far sognare i tifosi grazie allo straordinario percorso europeo.

Diversi nomi sono sul taccuino del gm giallorosso Tiago Pinto già dalla sessione invernale di calciomercato, come ad esempio quello di Dusan Tadic, che a gennaio era vicino a vestire la maglia giallorossa, ma la società era a corto di slot per gli extracomunitari. Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport ci sarebbero importanti novità che riguardano proprio l’attaccante dei Lancieri.

Il contratto del serbo era in scadenza a giugno 2024, ed il suo nome era già sulla lista dei probabili partenti, il trentaquattrenne però pare che abbia chiesto, ed ottenuto, la rescissione del contratto che lo avrebbe legato per un altro anno alla società olandese, il che pone il suo nome tra i possibili acquisti a parametro zero. Ecco le parole d’addio dell’ormai ex Ajax, che ha voluto sottolineare tutto il dolore per questa difficile decisione.

“La decisione di lasciare il club è stata molto difficile da prendere“. Tuttavia, credo che questo sia il momento ideale. Penso che sia giusto, non solo per me ma anche per il club ricominciare da capo. Il momento in cui ho ho avuto all’Ajax e i successi che abbiamo festeggiato mi danno una sensazione indescrivibile che non ho mai provato prima nella mia carriera. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per il tempo meraviglioso che ho trascorso qui. Questo è non un addio definitivo. Sarò per sempre un giocatore dell’Ajax e spero di tornare presto ad Amsterdam, magari da allenatore”.