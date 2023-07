Incontro per Morata: la Roma accelera, c’è già la formula

Incontro per Morata: la Roma fa sul serio per l’attaccante spagnolo per il quale ci sarà a breve un incontro che potrebbe essere decisivo

La Roma è sempre alla ricerca di un attaccante, ruolo ancora rimasto scoperto a causa dell’infortunio di Tammy Abraham, che dovrà stare lontano dal rettangolo di gioco per almeno 6-9 mesi. L’inglese era il principale indiziato per la cessione, soprattutto visto che il suo addio avrebbe potuto fruttare una cifra vicina ai 40 milioni di euro, che sarebbe servita in parte a finanziare il mercato.

Senza questa cessione, e senza gli introiti derivanti dall’accesso in Champions League, il club si è ritrovato in una delicata situazione economica, e a dover fare i conti con i paletti imposti dal FairPlay Finanziario. Pinto è stato costretto a far registrare a bilancio ben 30 milioni di plusvalenze attraverso le cessioni, obbiettivo quasi centrato senza indebolire la rosa, fattore determinante in vista della prossima stagione.

L’obbiettivo resterà sempre lo stesso, provare a centrare il quarto posto e tornare in Champions League, essendo la coppa dalle grandi orecchie un tassello fondamentale nel progetto di crescita ideato dai Friedkin. Per riuscire a centrare l’obbiettivo il centravanti sarà fondamentale, e dopo il muro del West Ham per Scamacca la Roma potrebbe pensare di virare definitivamente su Morata, per il quale è previsto un incontro che potrebbe risultare decisivo.

Incontro per Morata: la Roma accelera per lo spagnolo, c’è già la formula

Secondo molti tifosi l’acquisto dell’attaccante sarà determinante per capire le reali ambizioni della Roma. La rosa sia senza dubbio migliorata, soprattutto dal punto di vista della quantità, il che permette all’allenatore di poter far rifiatare i suoi uomini in vista di impegni ravvicinati.

Non è cosa da poco, soprattutto visti i tanti infortuni riscontrati nel finale di stagione, che hanno costretto l’allenatore a soluzioni di fortuna. Il mercato in entrata però non è ancora finito, resta appunto il nodo legato all’attaccante, che ormai è una priorità in casa giallorossa.

La pista che porta a Scamacca si fa sempre più complicata e la Roma sta pensando di virare definitivamente su Morata, stando a quanto riportato da Paolo Rocchetti su Twitter: “Confermato l’incontro tra gli agenti di Alvaro Morata e la Roma, probabilmente la prossima settimana. Il giocatore ha una clausola rescissoria pari a 10 milioni ma si può provare a prendere in prestito (ha rinnovato fino al 2026 a inizio giugno).