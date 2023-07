L’incontro sblocca la Roma: plusvalenza immediata

Calciomercato Roma, plusvalenza sicura e affare immediato in Serie A. Nuovo addio per Mourinho, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni in grado di infiammare il mondo capitolino in queste settimane hanno toccato una pluralità di aspetti e fattori, alla luce della duplice esigenza che ha contraddistinto il modus operandi di Pinto e colleghi fin qui. Dopo un mese di giugno orientato soprattutto al plasmare la compagine con uscite che risultassero vitali anche in termini economici, da qualche settimana è iniziata una seconda parentesi di mercato, caratterizzata dall’esigenza di consegnare nuovi elementi a Mourinho.

I nomi caldi continuano ad essere numerosi e a toccare essenzialmente quei reparti ad oggi figuranti come quelli maggiormente necessitanti di aggiustamenti. Dopo l’arrivo di Kristensen, la cui ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni in seguito alle visite mediche sostenute quest’oggi, anche il reparto difensivo parrebbe aver vissuto un upgrade in termini numerici e di disponibilità, dopo il quale potrebbero comunque far seguito nuove valutazioni legate alla situazione Spinazzola.

Calciomercato Roma, il Bologna non molla Solbakken

Come sovente evidenziato, però, seppur con un’attenzione diversa rispetto a quella del mese di giugno, la fase di cessioni non è ancora del tutto terminata. Mentre si continuano a valutare nomi e scenari legati a chi, come Morata o Scamacca sia stato individuato come profilo ideale per corroborare la rosa, non si fermano le possibilità di assistere prossimamente a nuovi addii.

Tra questi, al di là della situazione legata a qualche esubero non ancora piazzato, sono tutt’altro che da considerarsi utopistici quelli relativi ad elementi che abbiano comunque accumulato una certa esperienza sotto l’egida di Mourinho. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da John Solano su Ola Solbakken, arrivato nella Capitale ufficialmente a gennaio dopo la scadenza contrattuale con il Bodo Glimt.

Al netto di difficoltà inziali, il norvegese ha pian piano accumulato maggiore continuità nello spezzone finale e centrale di stagione, senza però mai risultare centralissimo nei piani di Mourinho. La su citata fonte evidenzia come l’interesse del Bologna sia in questa fase più che concreto. La trattativa è slegata dalla situazione di Orsolini e i felsinei hanno già avuto contatti con l’entourage dell’attaccante.