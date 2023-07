Moneta sonante e rilancio immediato: colpo di scena Roma

Calciomercato Roma, la nuova offerta e la possibile risposta dei giallorossi a caccia di occasioni intriganti. Scenario a sorpresa.

Dopo aver chiuso il mercato di giugno in pompa magna sbloccando diverse operazioni in uscita, la Roma sta ora valutando il da farsi per capire margini di manovra ed opportunità di crescita.

Il primo obiettivo resta sempre quello di rinforzare la rosa con innesti mirati ma senza stravolgere le fisionomie di un bilancio che potrebbe essere ringalluzzito da nuovi addii. Dopo i sondaggi effettuati nei giorni scorsi, infatti, l‘Al Shabab sarebbe ritornato alla carica per Spinazzola. Dopo una prima offerta rispedita al mittente dal calciatore che non aveva entusiasmato la Roma, il club saudita starebbe meditando un rilancio a sorpresa per provare a far saltare il banco.

Secondo quanto riferito da Attilio Malena, infatti, l’Al Shabab non avrebbe alcun problema nel ritoccare al rialzare la doppia proposta presentata per Spinazzola. Nel caso in cui la nuova offerta dovesse eventualmente soddisfare le richieste dei giallorossi, Pinto non si opporrebbe alla chiusura dell’operazione. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, l’ex terzino della Juventus è reduce da una stagione cin chiaroscuro nella quale ha alternato ottime prestazioni a prove meno convincenti. Staremo a vedere se l’Al Shabab avrà gli strumenti giusti per chiudere positivamente un affare che per adesso non è entrato nella sua fase più calda.