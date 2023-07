Reazione a catena Joao Felix: il blitz che manda fuori gioco la Roma

Dall’Atletico Madrid alla Roma: la spola che rivoluziona i piani dei giallorossi. La scelta di Simeone cambia le carte in tavola.

Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento della Roma, il centrocampo rappresenta sicuramente una priorità per le mosse di Tiago Pinto. Il GM giallorosso sta valutando diverse opzioni per puntellare la zona nevralgica del campo, già rinforzato con l’acquisto di Aouar.

In cima al dossier della Roma ci sono i nomi di Renato Sanches e Sabtizer. Né il Paris Saint Germain né il Bayern Monaco, però, hanno aperto all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, la formula più congeniale per la Roma. Sotto questo punto di vista non sono escluse sorprese dietro l’angolo, anche perché la volontà di Pinto di puntellare l’organico giallorosso si coniuga con la necessità di José Mourinho di avere a disposizione un ventaglio di alternative importanti. Un nome che non è mai uscito dai radar della Roma, ad esempio, è quello di Kamada.

Calciomercato Roma, sprint dell’Atletico per Kamada: le ultime

Dopo un lungo tira e molla, il nipponico ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l’Eintracht Francoforte in scadenza lo scorso giugno. Seguito a lungo dal Milan, che però ha deciso di virare su altri obiettivo, Kamada sarebbe ora finito nel mirino dell’Atletico Madrid, a caccia di un obiettivo importante soprattutto se dovesse essere ceduto Joao Felix.

Secondi quanto riferito da Daniele Longo, infatti, ci sarebbero stati nuovi contatti tra l’entourage del jolly giapponese e l’Atletico Madrid per capire il da farsi. Il centrocampista offensivo, infatti, piace e non poco a Diego Simeone, che avrebbe fatto il suo nome in caso di partenza di Joao Felix, ritornato a fare gola a diversi club europei. I Colchoneros al momento non hanno ancora affondato il colpo; tuttavia i contatti delle ultime ore potrebbero portare in teoria a nuovi sviluppi a stretto giro di posta.