Roma come Inter e Milan: comunicazione UFFICIALE Uefa

Roma, adesso è ufficiale: arriva il comunicato UEFA sul settlement agreement relativo al Fair Play Finanziario. Ci sono anche Milan e Inter.

Quello vissuto fin qui si è rivelato un calciomercato intrigante e intrigato, contraddistinto dalla non nuova ma certamente ben più veemente ingerenza del petroldollaro proveniente da un campionato arabo che sta iniziando a calamitare attenzioni sempre più nobili e importanti rispetto al passato. La grande novità parrebbe essere proprio relativa all’espansione di un movimento calcistico in grado di attirare a sé non più solamente degli elementi a fine carriera ma anche chi, come Mendy o Milinkovic Savic, avesse ancora tutto il tempo per poter fare bene nel nostro continente.

Il discorso meriterebbe approfondimenti sicuramente ulteriori: per ora basti il sottolineare come la stessa Roma paia potenzialmente destinata a risentire dell’ingerenze provenienti del Qatar, in seguito ai recenti e confermati interessamenti nati per Spinazzola nel corso di queste settimane e ad oggi sottintendenti la possibilità per Pinto e colleghi di concretizzare l’ennesimo importante colpo in uscita di una campagna acquisti molto dinamica sul fronte cessioni.

Roma, comunicato UFFICIALE Uefa e FFP finanziario rispettato: il monitoraggio continua

Come noto, queste ultime hanno rappresentato l’autentico filo rosso del modus operandi della società giallorossa nel corso di questi mesi, in nome di quella necessità di rispettare i parametri UEFA del FFP finanziario e osservare gli accordi del settlement agreement entro il 30 giugno 2023. Pur senza snobbare trattative e dialoghi per i rinforzi, le attenzioni principali di Tiago Pinto e colleghi sono state fino a qualche tempo fa rivolte soprattutto alla ricerca degli spiragli giusti che permettessero di registrare le necessarie plusvalenze.

L’obiettivo è stato degnamente raggiunto dalla Roma e, dopo le tante notizie degli scorsi giorni su tale scenario, è arrivato in queste ore il comunicato ufficiale da parte dell’UEFA circa il rispetto delle norme pattuite. Stando a quanto si legge, la Roma è tra i club in grado di osservare quanto pattuito, insieme anche a Milan e Inter.

“Durante la stagione 2022/23 la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha concluso la valutazione del requisito di pareggio per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022. Questa è l’ultima volta che il CFCB ha valutato i club sulla base del “vecchio” Regolamento Club Licensing e Financial Fair Play (FFP), Edizione 2018”.

“Il Milan (ITA), l’AS Monaco FC (FRA), la Roma (ITA), il Beşiktaş JK (TUR), l’FC Internazionale Milano (ITA), l’Olympique de Marseille (FRA) e il Paris Saint-Germain (FRA) sono stati tutti trovati in conformità agli obiettivi stabiliti per l’anno finanziario 2022. La CFCB continuerà a monitorare il loro rispetto dell’accordo di regolamento durante la prossima stagione”.