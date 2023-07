25 milioni per Morata, il piano anti-clausola della Roma

Calciomercato Roma, doppia strada Morata per accontentare Mourinho: ecco gli ultimi aggiornamenti circa le possibili soluzioni di Pinto.

Il general manager giallorosso, superata una parentesi di giugno non poco impegnativa sul fronte delle uscite, è adesso ben consapevole di dover consegnare al connazionale Mourinho nuove pedine che permettano di continuare quel percorso volto al miglioramento e alla crescita della squadra. Dopo gli approdi di queste ultime settimane, la parentesi corrente di calciomercato lascia prevedere possibili e importanti novità tra non molto, alla luce di un’intensificazione di allenamenti e impegni amichevoli che sottintendono l’avvicinarsi della prossima stagione.

Seppur con un occhio non meno attento alle ancora vivide possibilità di monetizzare tramite le uscite di chi, come Vina o Reynolds continui a occupare una casella nel corpo degli esuberi, la volontà attuale degli addetti ai lavori riguarda soprattutto la consegna di giocatori pronti a infiammare l’animo e le speranze dei tifosi, acuendo al contempo il tasso tecnico e la competitività della squadra giallorossa.

Non a caso, i nomi fin qui accostati alla Roma per un centrocampo e un attacco non poco necessitanti di migliorie riguardano giocatori di valore e spessore tecnico, per i quali da Trigoria si cercherà di tentare affondi coerenti con le possibilità finanziarie dei Friedkin.

Calciomercato Roma, giallo Morata con la clausola: la soluzione di Pinto

Il nome più caldo di questa fase continua ad essere quello di Alvaro Morata, in lizza alle preferenze di Mourinho per corroborare l’attacco e rappresentante, insieme a Scamacca, uno dei due possibili attaccanti che la Roma potrebbe regalarsi dopo un anno non proprio felicissimo in termini offensivi e di produttività prolifica.

Il fattore Mourinho, unitamente alla presenza dell’amico Dybala, con il quale, in quel di Torino, il centravanti spagnolo ha sempre manifestato grande intesa anche sul terreno di gioco, potrebbero rivelarsi fattori importanti. Per la felice riuscita della trattativa, però, sarà necessario ovviamente trovare anche un’intesa con l’Atletico Madrid, alla luce di una situazione legata ad una clausola il cui valore non è stato ancora del tutto disambiguato.

Come riferisce Francesco Balzani, se il valore della cluasola (come chiede l’Atletico, a differenza degli agenti dell’ex Juventus) fosse superiore ai 20 milioni di euro, la Roma potrebbe percorrere la strada di un prestito organizzato in modo tale da garantire un riscatto ai Colchoneros in base alle prestazioni e le presenze di Morata. Meno complicato e costoso, invece, lo scenario di una clausola di 12 milioni di euro.