Calciomercato Roma, bomba Amrabat: rottura totale

Calciomercato Roma, rottura totale a addio: non c’è nessuna possibilità di ricostruire il rapporto. Occasione enorme in Serie A per la Roma

L’occasione è in Serie A. Ma non è low cost. Certo, la Roma in questo momento un centrocampista lo sta cercando e si sta parlando con una certa insistenza di Sabitzer, però c’è un elemento nella massima serie che è stato messo alla porta da parte del club su indicazione del tecnico e che è un vecchio pallino giallorosso. Sì se ne è parlato nei mesi scorsi e poi anche nei giorni scorsi. Insomma l’occasione c’è.

Allora, partiamo dalla notizia principale: Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina, non rientra più secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina nel progetto tecnico di Italiano. L’allenatore non gli ha perdonato alcuni atteggiamenti della passata stagione – sembrava che già a gennaio dovesse andare via – e soprattutto al club del presidente Commisso non sono piaciute alcune uscite dell’entourage del centrocampista. Non c’è nessuna possibilità che il rapporto si possa ricomporre, tant’è che dalle parti di Firenze stanno già pensando al sostituto che potrebbe essere Arthur della Juventus. Ma questo è un altro discorso.

Calciomercato Roma, occasione Amrabat

Come detto la Roma, e lo sappiamo bene, è alla ricerca di un centrocampista: Sabitzer è il primo nome, Kamada e Renato Sanches le alternative. Ma occhio a questa occasione in Serie A, soprattutto se Pinto dovesse riuscire a trovare i soldi per fare un investimento importante in mezzo al campo. Magari aiutandosi da qualche cessione che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, una su tutte quella di Ibanez.

Amrabat – che tutti noi ricordiamo è stato “approcciato” da Mou dopo la fine della gara di campionato all’Olimpico – è un’occasione da valutare con molta attenzione anche se, c’è da dire, la Roma in questo momento forse ha in mente un centrocampista con altre caratteristiche. Ma avere un giocatore così in rosa è assai importante, forse determinante per raggiungere gli obiettivi. C’è da pensarci.