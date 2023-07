Calciomercato Roma, offerta da 5 milioni e pronta risposta

Calciomercato Roma, i giallorossi fanno sul serio per il calciatore con una proposta di 5 milioni di euro: la trattativa è cominciata

Entra nel vivo il calciomercato in entrata della Roma, con Tiago Pinto che ha già saputo sfruttare il massimo dalle occasioni che il mercato gli ha presentato. Gli inserimenti in rosa di Aouar e N’Dicka sono innesti mirati, che vanno ad elevare il tasso tecnico della rosa, ma non solo.

Essendo rispettivamente classe 1998 e 1999 entrambi si possono definire anche due colpi “sostenibili”, visto che nel peggiore dei casi se dovessero fallire e dovessero essere ceduti rappresenterebbero comunque una plusvalenza totale per il club.

Anche sulle cessioni il lavoro del portoghese è senza dubbio da elogiare. La Roma era infatti obbligata a far registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per non incombere in sanzioni da parte dalla Uefa, obbiettivo quasi raggiunto che ha permesso così alla società di pagare solo una piccola penale.

Tutto questo ha permesso che si sbloccassero di nuovo le operazioni in entrata, con Tiago Pinto che ha presentato un’offerta da 5 milioni per il giovane talento, ecco però la risposta ricevuta dal gm giallorosso.

Calciomercato Roma, offerta da 5 milioni per il talento: ecco la risposta

Tiago Pinto continua a sondare diversi nomi per il mercato in entrata della Roma. La priorità resta il centravanti, per il quale sta tornando di moda il nome di Alvaro Morata, per il quale però la trattativa risulta tutt’altro che semplice. Lo spagnolo è infatti seguito da diversi club sia in Italia che all’estero, con la tentazione Arabia Saudita che resta ancora un’opzione concreta.

Per quanto riguarda Gianluca Scamacca invece continua il muro degli Hammers, che continuano a chiedere 35 milioni di euro per l’ex Sassuolo, mentre la Roma resta ferma sull’iniziale proposta di prestito, sprovvista però di obbligo di riscatto, cosa che fa riflettere il West Ham sulla possibilità di trattenere il giocatore.

🌕🔴Roma, Efe Akman için 5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi Galatasaray bu teklifi yetersiz bulduğu için reddetti. pic.twitter.com/ap335LYh45 — Erdal Bozkurt (@erdalbozkurt25) July 14, 2023

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Erdal Buzkurt la Roma si starebbe muovendo per il giovane talento del Galatasaray Efe Akman, centrocampista di soli 17 anni. Il club capitolino avrebbe presentato un’offerta di 5 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, proposta respinta al mittente perché ritenuta troppo bassa.