Calciomercato Roma, ritorno immediato: Pinto ha già deciso

Calciomercato Roma, ritorno immediato e nuova richiesta: Pinto ha già deciso. Le condizioni per il sì.

Abbiamo sovente evidenziato come siano numerose le questioni in grado di mantenere alta l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi, ben consapevoli di essere ormai entrati in una fase vivissima del calciomercato dalla quale passeranno con ogni probabilità anche le speranze e e le aspettative di club e squadra tutta. I primi rinforzi di queste settimane hanno certamente permesso di corroborare lo scacchiere di Mourinho, epurato con gli addii concretizzati nel mese di giugno e plasmato almeno numericamente con ingaggi funzionali e intelligenti.

Ndicka, Aouar, Llorente e Kristensen sono i primi quattro elementi destinati a rappresentare pedine importanti a disposizione di José a partire dal non così lontano campionato prossimo, il cui inizio è fissato tra circa un mese. Il tempo a disposizione per accontentare un anelito al di più da parte del tecnico portoghese non è infinito ma le ormai note condizioni economiche del club impongono ovviamente riflessioni e capacità di saper cogliere le giuste occasioni di mercato e fiutare le modalità che ben riescano a far coesistere la necessità di migliorare la squadra con le esigenze finanziarie del club.

Calciomercato Roma, ritorno Vina al Bournemouth: Pinto detta le condizioni

In tale ottica, dunque, si legga la mai lenita volontà di Pinto di provare a concretizzare nuove operazioni in uscita, dopo il massiccio lavoro dello scorso mese, encomiabile quanto importante ma non ancora sufficiente per allontanare chi, come Vina, Villar o Reynolds, continui a risultare a libro paga dei Friedkin.

Parallelamente ai numerosi discorsi legate a trattative per nomi in grado di generare non poche attenzioni (leggasi Scamacca e, soprattutto, Morata), dunque, in questa fase si potrà assistere a qualche altro addio, previo il rispetto delle condizioni imposte da Pinto e colleghi. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Il Messaggero, relativamente alla volontà del Bournemouth di riportare in Inghilterra Matias Vina dopo il buon impatto avuto da gennaio in poi.

Le Cherries avrebbero proposto il ripristino della formula del prestito mentre il GM portoghese, per la su citata necessità, sta cercando una soluzione che permetta alla Roma di garantirsi una monetizzazione. Per tale motivo, si candida la possibilità di un nuovo prestito con la presenza però di un riscatto legato alla permanenza del Bournemouth nella massima serie inglese. Seguiranno aggiornamenti.