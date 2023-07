Doppio rifiuto all’Arabia e firma bianconera: 30 milioni per Pinto

Calciomercato Roma, 30 milioni e futuro bianconero: il nuovo ‘regalo’ all’allenatore può arrivare dalla Capitale. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’avvicinarsi a passo spedito di un campionato meno lontano rispetto a quanto si possa pensare impone anche alla stessa Roma di accelerare tempi di dialoghi e trattative finalizzate al migliorare lo scacchiere di Mourinho in vista della prossima stagione. A inizio settimana, diversi elementi della rosa si sono riuniti a Trigoria per una parentesi lavorativa preliminare e antecedente l’approdo della squadra tutta, previsto per dopodomani sui campi del Fulvio Bernardini.

Proprio mentre iniziano ad avvicinarsi anche i primi impegni amichevoli (il primo risale a stamattina, vinto 4-0 contro il Boreale), ai piani alti di Trigoria aumenta la consapevolezza di dover continuare a lavorare al fine di integrare la squadra con gli elementi da tempo richiesti da Mourinho.

Fin qui, la Roma vanta la conferma di Llorente e un terzino in più, arrivato nella giornata di ieri con una gran voglia di far bene. Oltre al doppio colpo dal Leeds, poi, a José sono stati consegnati Ndicka e Aouar, ai quali Mourinho spera di poter far fare compagnia da almeno un volto nuovo tra Morata e Scamacca.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Ibanez: ‘regalo’ al mister che ha detto no all’Arabia

La coppia di bomber sta finora infiammando con non poca veemenza le speranze dei tifosi e le voci di un mercato che dovrà vedere la Roma necessariamente rinforzarsi in attacco. Non solo per la difficoltà prolifica in questa regione di campo lo scorso anno ma, soprattutto, per l’assenza di un Abraham apparso sottotono già prima dell’infortunio e adesso destinato ad un rientro certamente non prima del 2024.

I tanti discorsi in entrata, ben ampliati dalla non meno vessata questione relativa al centrocampo, non devono però far dimenticare l’attenzione con la quale Pinto e colleghi continuano a lavorare anche sul fronte delle uscite. Seppur con ansie e frettolosità diverse, gli addetti ai lavori sanno bene di poter assistere a nuove partenze, previo il rispetto di determinate condizioni.

Esuberi a parte (qualcuno, come Villar e Vina, non è stato ancora piazzato), va capita anche la situazione legata a chi, come Spinazzola o Ibanez, possa suscitare interessi esteri e garantire alla Roma entrate economiche non disdegnabili. Proprio come il numero 37, anche il brasiliano ha recentemente generato attenzioni in Arabia, ricevendo avances prontamente respinte dall’Al-Shabab.

Stando a quanto riferito dal tabloid inglese Inews, però, l’ex Atalanta potrebbe approdare in Premier League, alla luce dell’interesse del Fulham. Il club inglese vorrebbe regalare al mister Marco Silva un rinforzo top per migliorare il felice piazzamento dello scorso anno. Il progetto è serio, come emerso dal rifiuto alle offerte dell’Al Hilal da parte dello stesso tecnico del Fulham e la permanenza di Mitrovic, finito anch’egli nel mirino arabo ma destinato ad una permanenza che conferma le serie intenzioni dei bianconeri nel continuare a crescere.

Queste, come dicevamo, passeranno anche da rinforzi ritenuti degni e importanti: Ibanez rientra tra questi ma, come evidenzia la stessa fonte, per lasciare la Capitale bisognerà accontentare la richiesta giallorossa di 30 milioni di euro.