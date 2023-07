Morata, Milan frenato: colpo di scena Roma-Juventus

Morata, colpo di scena a sorpresa e brusca frenata nella trattativa con il Milan: Roma e Juventus piombano sull’attaccante

Alvaro Morata è uno dei che infiamma il calciomercato di Serie A. Lo spagnolo in un primo momento sembrava essere finito fuori dal progetto tecnico del Cholo Simeone, ed una partenza sembrava ormai scontata. Negli ultimi giorni però la situazione sembrerebbe essersi ribaltata, con l’allenatore argentino che ha provato spesso l’ex Juve negli undici titolari durante le amichevoli svolte in allenamento.

Inizialmente il Milan sembrava essere il favorito per riportarlo in Italia, con una trattativa che sembrava ormai in stato avanzato nonostante l’interessamento dall’Arabia Saudita. Nei giorni scorsi si parlava di un accordo ormai vicino sulla base di 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, ma la fumata bianca non è mai arrivata.

Resta da sciogliere anche il nodo sulla clausola rescissoria, come riporta Gianluca Di Marzio infatti il club spagnolo sostiene che la cifra sia intorno ai 20 milioni di euro, mentre gli agenti del calciatori sostengono che sia decisamente più bassa, circa 10-11 milioni di euro. Nelle ultime ore prende piede l’ipotesi di un clamoroso colpo di scena che vede protagoniste proprio la Roma e gli acerrimi rivali della Juventus, che puntano a riportarlo a Torino, sponda bianconera.

Morata, frenata Milan e colpo di scena Roma-Juventus

Alvaro Morata è un attaccante di livello, ma soprattutto un “usato” garantito, in quanto ha già ampiamente dimostrato di poter far bene nel nostro campionato. Con la Juventus infatti lo spagnolo ha trovato spesso la via del gol, risultando determinante anche in Champions League.

Il Milan sembrava essere ad un passo dal riportarlo in Italia, ma nella ultime ore una trattativa che sembrava ben avviata ha subito una brusca frenata, come riportato dal giornalista Guido Tolomei sul suo profilo Twitter: “Quando ormai sembrava cosa fatta al Milan la Roma si è fatta sotto e ora… c’è anche la Juve”.

Quando ormai sembrava cosa fatta al #Milan, la #Roma si è fatta sotto e ora… c’è anche la #Juve.#Morata — Guido Tolomei (@guidotolomei) July 14, 2023

Stando alle sue parole sarebbe proprio la Roma adesso ad essere una delle favorite per un suo ritorno in Italia, c’è da battere però la concorrenza della Juventus che sogna il ritorno dello spagnolo e che sta dunque provando ad inserirsi nell’affare.