Rescissione con la Juve: Allegri ha detto sì

Addio immediato Juventus e nuova rivoluzione dopo Bonucci: pronto il doppio nome per lo scenario a sorpresa in Serie A. Ecco cosa sta succedendo.

Le questioni fin qui affrontate dalla Roma stanno certamente toccando una pluralità di fattori di non poco conto. Basti pensare all’operato di Pinto e colleghi nel corso del mese di giugno, vissuto con il fine ultimo di totalizzare le necessarie plusvalenze per rispettare un FFP che ha rappresentato il motivo di interesse principale degli addetti ai lavori giallorossi fino a due settimane fa. Superata questa parentesi, ai piani alti di Trigoria si è iniziato a ragionare con veemenza ben più importante alle nuove entrate, come dimostrato dai recenti approdi di queste settimane.

Dopo le ufficialità di colpi da tempo in canna come Aouar e Ndicka, nel mese di luglio Pinto è riuscito fin qui a regalare a Mourinho non solo il ritorno di Diego Llorente ma anche del collega di reparto Kristensen, prelevato dallo stesso Leeds a condizioni non proprio diverse dallo spagnolo. Gli scenari aperti, ad oggi, restano comunque numerosi e ben si inseriscono in una fase di mercato che, non solamente in casa Roma, potrebbe regalare importanti novità e aggiornamenti nelle prossime giornate.

Rivoluzione Allegri e doppio sostituto per la Juventus: incontro fissato

La Roma, dopo le grandi incertezze iniziali, ha infatti iniziato un percorso basato soprattutto sulla conferma di chi, come José Mourinho, pareva in bilico dopo la finale di Budapest. Risolti i dubbi più importanti, è stato infatti poi possibile iniziare a ragionare con più tranquillità sulla strada da seguire nel trimestre estivo.

Totalmente diversa, stando a quanto si legge sulle colonne di FootballNews24, potrebbe però essere la situazione di una competitor giallorossa, la Juventus. Reduce da un’annata singolare e le cui ripercussioni sono ancora del tutto evidenti, la Vecchia Signora sta vivendo una vera e propria rivoluzione in questa fase, legata all’approdo di Cristiano Giuntoli e la consequenziale serie di decisioni ponderate dall’ex Napoli.

La più forte ha sicuramente toccato l’esclusione di Leonardo Bonucci, le cui ripercussioni avranno non poca ingerenza anche sullo stesso calciomercato. La vera e grande novità sta però adesso toccando anche la posizione di Massimiliano Allegri, fino a qualche giorno fa risultante quasi come integerrima per le difficoltà economiche che sarebbero derivate da un eventuale esonero del livornese.

Su tale scenario, la suddetta fonte riferisce però dell’organizzazione di alcuni incontri tra Allegri e la Juventus per valutare eventuali scenari di addio anticipato finalizzati a trovare una soluzione conveniente a tutte le parti in causa. Al suo posto, sarebbero due i nomi pronti: da un lato lo scenario Tudor, molto più conveniente e non poco intrigante per un tecnico ancora sotto contratto con il Marsiglia che non disdegnerebbe affatto un rientro a Torino.

Il secondo, ovviamente, è quello di Antonio Conte, certamente più difficile del primo ma circa il quale potrebbero giungere importanti novità, alla luce di non escludibili contatti finalizzati a sondare le pretese economiche del leccese.