“Se la Roma vuole chiude in un minuto”: colpo in canna per Pinto

“Se la Roma vuole chiude in un minuto”: l’annuncio arriva in diretta. Ma ecco perché fino al momento il colpo non è arrivato

Non c’è solo Sabitzer per il centrocampo della Roma. Certo, secondo molti sarebbe lui il vero obiettivo per Mourinho, però ci sono delle evidenti problematiche economiche che non rendono facile l’operazione. Si guarda quindi anche verso quelli che potrebbero essere altri obiettivi giallorossi, con due nomi che circolano da un poco di tempo dalle parti di Trigoria.

Uno è Kamada, libero, a parametro zero, l’altro è Renato Sanches che invece è sotto contratto con il Psg. Due elementi diversi: uno più trequartista, l’altro più di contenimento. Entrambi a dire il vero non soddisferebbero del tutto le richieste di Mou, che punta all’austriaco, però una mano la potrebbero dare. Molti, infine, si sono chiesti il perché ancora non sia stato fatto un affondo sul giapponese che inoltre aprirebbe anche degli scenari importanti sotto l’aspetto del marketing in una terra sterminata come quella asiatica. E, una risposta, l’ha cercata di dare Angelo Mangiante intervenuto a TeleRadioStereo.

Calciomercato Roma, le parole di Mangiante

“Forse il fatto di non arrivare a Kamada è per prendere due attaccanti forti che sono Morata e Scamacca – ha detto il giornalista – e spero possa essere così”. Poi, Mangiante, che da diversi anni segue le dinamiche societarie giallorosse, si è soffermato pure sull’altro centrocampista.

“Renato Sanches è un’operazione che la Roma potrebbe fare in un solo il minuto, visti anche i rapporti che ci sono tra i due club. Non sarebbe il massimo della vita per il pregresso, però è un’operazione a zero rischi e poco esborso di denaro. Sicuramente meno di quello che servirebbe per Kamada”. Ecco, il quadro al momento è questo. Una situazione che comunque, la Roma, deve risolvere davvero in breve, brevissimo tempo. Il campionato non è alle porte ma quasi.