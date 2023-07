Assist Juve alla Roma: De Paul a metà prezzo

Calciomercato Roma, ‘assist’ dalla Juventus per De Paul: può tornare in Serie A a metà prezzo. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono tanti i nomi in grado di infiammare l’attuale parentesi di calciomercato, entrata ormai nel vivo e prossima a regalare certamente nuovi entusiasmanti scenari, in casa Roma e non solo. I giallorossi, superata la fase di grande impellenza di vendita legata al mese di giugno e alle scadenze del FFP, sono adesso più che attivi su una questione centravanti che, un po’come gli scenari Dybala e Wijnaldum lo scorso anno, stanno generando attenzioni più che importanti ai piani alti di Trigoria.

Le difficoltà prolifiche della squadra lo scorso anno, unitamente alla non brillantissima stagione di Belotti, farebbero figurare come molto più che rischiosa la scelta di non regalare a Mourinho almeno un volto nuovo in attacco. Le attuale vicende lasciano ormai intendere come i profili più caldi restino quelli di Scamacca e Morata, rappresentanti due categorie di giocatori diverse per età, ingaggio e fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Roma, 20 milioni dalla Juve per De Paul: nuova occasione in casa Atletico

Un doppio arrivo in attacco, come noto, non è da considerarsi utopistico, previa la capacità di Tiago Pinto nel saper cogliere e fiutare i giusti margini che permettano di accontentare il connazionale José e rispettare altresì le possibilità economiche di Dan e Ryan. In attesa di novità e possibili aperture da parte del West Ham per Scamacca, le ultime ore hanno permesso di registrare molteplici novità soprattutto sul fronte Morata.

Finito al centro di un possibile effetto domino con Lukaku, Vlahovic e le possibili ingerenze di Dybala, Alvaro è solo uno dei due nomi dell’Atletico Madrid potenzialmente inseribili in una disputa di mercato tra Roma e Juventus. Come noto, sia Allegri che Mourinho sono, infatti, alla ricerca di rinforzi anche a centrocampo. Tra i vari, ambedue avrebbero individuato anche in De Paul un approdo funzionale quanto importante.

Proprio sull’ex Udinese e sull’interesse della Juve nei suoi confronti si è espresso in queste ore El Gol Digital, a detta del quale la Juventus sarebbe disposta ad offrire 20 milioni di euro. Una cifra certamente importante ma comunque inferiore a quella che pareva destinata ad essere sborsata nelle casse spagnole fino a qualche giorno fa. Vedremo cosa succederà e se l’argentino possa tornare in Serie A.

La grande certezza, ad oggi, è che se il prezzo dovesse davvero assestarsi su queste cifre, l’ingaggio di De Paul rappresenterebbe una più che ghiotta occasione per chi, proprio come Roma e Juve, necessitino di un rinforzo in tale zona di campo.