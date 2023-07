Calciomercato Roma, la beffa alla Lazio costa cara: Pinto e a capo

Calciomercato Roma, i giallorossi beffano gli acerrimi rivali della Lazio, ma tutto purtroppo questo costerà caro alla società

Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta per riuscire a chiudere nel più breve tempo possibile le ultime operazioni in entrata. La volontà dell’allenatore era quella di arrivare al ritiro con una rosa già completa, in modo tale da poter lavorare con tutti gli effettivi sin dal primo giorno.

Non certo una richiesta semplice, tuttavia la società è stata bravissima nel venirgli incontro, come dimostrano gli acquisti di Aouar, N’Dicka, la conferma di Llorente e l’arrivo dell’ex Leeds Christensen. Resta da sciogliere il nodo che riguarda il centravanti, con l’opzione Scamacca che sembra ormai tramontata prende sempre più piede il nome di Alvaro Morata, per il quale però c’è da risolvere la situazione legata alla clausola rescissoria.

Secondo gli agenti infatti la cifra si aggirerebbe intorno a 10-11 milioni, mentre per l’Atletico Madrid la somma per liberare l’attaccante sarebbe intorno ai 20 milioni di euro. Sempre dal fronte mercato arrivano importanti novità, con la beffa ai rivali della Lazio che però costa cara alla società.

Così come la Roma anche i rivali della Lazio cercano di migliorare la rosa in vista della prossima stagione, quella in cui i biancocelesti faranno il loro ritorno in Champions League. Non sarà semplice per Lotito allestire una rosa per competere a fondo su 3 competizioni, e lo si riscontra già nella difficoltà nell’imbastire il mercato, nonostante la Lazio sia uno dei pochi top club in Italia a non dover fare i conti con i debiti.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter infatti, uno dei principali obbiettivi dei biancocelesti, ovvero Milos Kerkez, esterno sinistro in forza all’Az, è sotto stretta è finito nel mirino del Bournemouth, che adesso sta cercando di intavolare una trattativa con il club olandese.

EXCL: Bournemouth are trying to hijack Lazio move to sign Milos Kerkez 🔴🍒

Understand personal terms are agreed between Bournemouth and Kerkez — it was the same with Lazio.

Deal now depends on the clubs — AZ want around €15/20m. Talks ongoing with Bournemouth. pic.twitter.com/FHrMigLdAB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023