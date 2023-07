Calciomercato Roma, ritirata Premier League: colpo di scena in quota

Calciomercato Roma, una dopo l’altra si ritirano le squadre di Premier League interessate al calciatore: prende quota il colpo di scena

Come in ogni sessione di calciomercato le principali protagoniste sono ancora una volta i club inglesi. La differenza economica tra i club d’oltremanica e quelli nostrani ha raggiunto picchi imbarazzanti, soprattutto visto che la società che raggiunge la salvezza in Premier League può contare su introiti che si avvicinano (o addirittura superano), i 100 milioni di euro.

Una differenza abissale tra loro e noi, tenendo anche conto che in Italia spesso i club che retrocedono vengono accusati di averlo fatto di proposito per intascare il “cuscinetto” di 15 milioni scarsi per essere scesi nella serie cadetta. Le uniche squadre che possono reggere il confronto sono le spagnole, ma ovviamente soltanto Real Madrid e Barcellona, che grazie a fatturati fuori dal comune riescono a tenere il passo nonostante la Premier resti per distacco il campionato con maggiori introiti derivati dai diritti tv.

Nonostante siano le inglesi a tutti gli effetti “potenze economiche” (in ambito calcistico) anche loro si stanno chiamando fuori dalla corsa al calciatore romanista, ed un nuovo incredibile colpo di scena potrebbe concretizzarsi

Calciomercato Roma, le inglesi si ritirano: il colpo di scena in quota

Entra nel vivo il calciomercato della Roma, con Tiago Pinto che lavora senza sosta per poter concretizzare le operazioni sia in entrata che in uscita. Dopo aver ceduto quei calciatori ritenuti in esubero dall’allenatore, ed aver evitato sanzioni pesanti da parte della Uefa il gm giallorosso può finalmente lavorare con tranquillità.

Tra i nomi in uscita ci sono ancora quello di Matias Vina, per il quale il Bournemouth pare ormai essersi chiamato fuori, e Roger Ibanez. La cessione del brasiliano non è una priorità per il club, che lo lascerà partire solo per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, valutazione che pare aver spaventano le principali pretendenti.

Il West Ham sembrava poter essere una destinazione concreta per il difensore, ma anche quest’ultimi sembrano aver virato su altri obbiettivi. Il sito di scommesse BetFair infatti ha condiviso una foto sui social in cui mostra la quota del passaggio di Harry Maguire proprio agli Hammers, quota scesa da 14/1 a 7/4 (circa 1,75 volte la posta rispetto ai 14 iniziali).

Harry Maguire to #WHUFC? ✍️ The Hammers are interested in signing the Man United defender 👀 pic.twitter.com/O2tqbcbMjK — Betfair (@Betfair) July 16, 2023

Che sia un chiaro segnale sul futuro del difensore del Manchester United? Nel frattempo su Ibanez non restano molte pretendenti, l’ultima a sondare il terreno per il brasiliano pare essere solo il Fulham, c’è da capire se sia una destinazione gradita o meno al calciatore.