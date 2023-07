Calciomercato Roma, scambio in Serie A: lo hanno scaricato

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti: l’ipotesi scambio è letteralmente naufragata. Gli ultimi aggiornamenti.

La girandola degli attaccanti calamiterà inevitabilmente l’attenzione mediatica nel corso dei prossimi giorni. Del resto anche la Roma è alla ricerca di un centravanti al quale affidare le chiavi del proprio reparto offensivo.

Sono fondamentalmente due le opzioni nel mirino di Tiago Pinto che, dopo aver provato a tastare il muro del West Ham per Scamacca, sembra essersi gettato a capofitto su Morata, che però fa gola anche ad Inter e Juventus. I nerazzurri ed i bianconeri, del resto, sono stati protagonisti di un vivace duello di mercato sul fronte Lukaku: il belga, che ha praticamente accettato la proposta della ‘Vecchia Signora’, è stato scaricato dall’Inter, che ha deciso di virare su altri obiettivi dopo il tradimento di Big Rom. Sebbene Marotta sia ormai in procinto di incamerare i soldi ricavati dalla cessione di Onana al Manchester United, sarà costretto a scandagliare il mercato alla ricerca di ulteriori soluzioni con cui puntellare il reparto a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato Roma, van de Beek e Fred nell’affare United-Atalanta

Dopo aver preso Onana, però, lo United è pronto a gettarsi a capofitto sul mercato degli attaccanti. I contatti per Hojlund, che ha già accettato la destinazione, procedo spediti. Per adesso, però, l’Atalanta fa muro e per cedere il proprio gioiello chiede non meno di 80 milioni di euro.

Richiesta importante, per abbassare la quale il club inglese ha tentato di inserire nella trattativa con gli orobici qualche contropartita tecnica. Secondo quanto evidenziato da ‘The Athletic’, infatti, lo United ha provato ad imbastire una maxi operazione con la ‘Dea’, inserendo nell’affare due profili accostati in tempi e in modi diversi anche alla Roma: Fred e van de Beek. Secco no dell’Atalanta, non interessata né al brasiliano né all’olandese.