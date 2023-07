Dalla Roma alla Juventus: lo ha scelto Allegri, proposta lampo

Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus può ridisegnare le strategie dei giallorossi per la prossima stagione.

Sono ore bollenti in casa Roma. Sia in entrata che in uscita, infatti, i giallorossi stanno provando a capitalizzare situazioni importanti per plasmare in tempi relativamente brevi la squadra da consegnare a José Mourinho.

Oltre a tenere vive diverse piste per l’attacco – i profili di Morata e Scamacca continuano a piacere, sebbene né l’Atletico Madrid né il West Ham hanno definitivamente aperto le porte agli addii dei due bomber, la Roma monitora con molta attenzione gli eventuali sviluppi per puntellare la zona nevralgica del campo. Non sono pochi i profili sul taccuino di Pinto. Ai giallorossi, ad esempio, è stato nuovamente accostato in passato anche il profilo di Rodrigo De Paul. Reduce da una stagione tutt’altro che entusiasmante con la maglia dell’Atletico Madrid, l’argentino è a caccia di riscatto. La scintilla con Simeone non è ancora scoccata e nel caso arrivasse un’offerta importante, i Colchoneros potrebbero prenderla in considerazione.

Calciomercato Roma, ‘resiste’ la candidatura di De Paul per la Juventus

La Roma – va detto – ha messo in cima alla lista delle sue priorità altri tipi di obiettivi ed è difficile che l’Atletico accetti di privarsi di De Paul in prestito con riscatto da pattuire. Più verosimile, invece, che gli spagnoli decidano di separarsi dall’ex mezzala dell’Udinese a titolo definitivo, per una cifra non troppo distante dai 40 milioni di euro sborsati per acquistarlo dai friulani.

Stando a quanto riferito da elgoldigital.com, sulle tracce di De Paul si sarebbe messa nuovamente la Juventus. I bianconeri, che aspettano di definire la cessione di Vlahovic per dirottare il ricavato della vendita del serbo su Lukaku, voglio rinforzare anche il centrocampo. Negli ultimi giorni è ritornato in auge il profilo di Franck Kessié, che ha scalzato anche la candidatura di Thomas Partey ormai diretto in Arabia. Nel caso in cui la ‘Vecchia Signora’ riuscisse a cedere molti degli esuberi attualmente in rosa (Arthur, Mckennie e Zakaria su tutti) liberebbe una casella nella propria mediana. A quel punto puntare su un nuovo acquisto sarebbe inevitabilmente più semplice. De Paul resta in lista e, secondo le fonti iberiche, potrebbe rappresentare un profilo credibile per la ‘Vecchia Signora’.