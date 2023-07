Morata alla Roma, scontro finale: blitz last minute della Juventus

Morata alla Roma: la Juventus prova ad inserirsi nell’affare per riportare lo spagnolo in Italia: l’incontro potrebbe essere decisivo

Alvaro Morata è l’oggetto del desiderio di molti club in Italia. Su di lui inizialmente era forte l’interesse del Milan, che puntava a riportare lo spagnolo in Italia, tuttavia una trattativa che sembrava ben avviata alla fine non si è conclusa. Stando alle ultime indiscrezioni erano anche trapelate le cifre del contratto, ovvero oltre 4 milioni di euro netti a stagione, ma la fumata bianca non è mai arrivata.

L’interesse da parte dell’Arabia Saudita aveva rallentato l’affare, e sembrava che la volontà del giocatore fosse quella di tentare l’avventura nella Saudi Pro League. La Roma nel frattempo osservava interessata lo sviluppo della situazione, e negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra la società e gli agenti del calciatore.

La prossima settimana è previsto un incontro che potrebbe essere decisivo per il futuro dell’attaccante, nel frattempo però l’inserimento della Juventus potrebbe complicare e non poco la trattativa con la Roma, con i bianconeri che puntano all’inserimento last minute per riportare l’attaccante a Torino.

Morata alla Roma, inserimento lampo della Juventus

Sembrava cosa fatta il passaggio di Morata al Milan, ma la trattativa non ha mai registrato una fumata bianca e alla fine le parti hanno preferito non concludere. La Roma era da tempo interessata allo spagnolo, con Tiago Pinto che osservava interessato l’evolversi della situazione, apertasi una possibilità il gm portoghese ha subito cercato un incontro con l’Atletico Madrid, previsto appunto per la prossima settimana.

Durante questo incontro c’è da sciogliere il nodo legato alla clausola rescissoria, che secondo il club spagnolo si aggira sui 20 milioni di euro, mentre per gli agenti del calciatori sarebbe di circa 10 milioni di euro. Questa differenza si rivelerà fondamentale per la chiusura dell’affare, in quanto se la clausola fosse di 10 milioni la Roma potrebbe provare l’affondo.

Sarà una settimana intensa: su #Morata c’è anche la #Juventus, contatti diretti nelle ultime ore, proficui#calciomercato — Attilio Malena (@AttilioMalena) July 16, 2023

Stando a quanto riportato da Attilio Malena su Twitter la Juventus si è fatta sotto per riportarlo a Torino: “Sarà una settimana intensa: su Moratac’è anche la Juventus, contatti diretti nelle ultime ore, proficui”. Il suo acquisto sarebbe fondamentale per la Roma di Mourinho, che non può permettersi di farsi superare dai rivali bianconeri.