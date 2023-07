Morata-Lukaku, Dybala ancora decisivo: è già successo

Calciomercato Roma, Morata mania ed effetto domino in Serie A con Lukaku e Vlahovic: Dybala può essere ancora decisivo.

Il nome di Alvaro è certamente uno dei più caldi di questa corrente campagna acquisti, alla luce di una posizione contrattuale con l’Atletico Madrid che, giallo clausola a parte, lo rende tra gli elementi più appetibili di questa estate. Il rapporto con i Colchoneros, dopo il rinnovo formale fino al 2024, potrebbe a breve terminare, anche alla luce di una centralità che la nostra Serie A riuscirebbe a garantirgli nuovamente.

Come noto, il centravanti ex Juventus e Chelsea ha suscitato un certo interesse soprattutto in casa Roma, dove c’è da tempo consapevolezza di dover regalare almeno un rinforzo in attacco a Mourinho al fine di coadiuvare un Belotti che dovrà fare meglio dello scorso anno e ovviare alla lunga assenza di Abraham. Una responsabilità troppo importante anche per un giocatore da più di 100 gol in Serie A come l’ex Torino e che, non a caso, ha prontamente condotto Tiago Pinto e colleghi a valutare le diverse opportunità della corrente campagna acquisti.

Scamacca a parte, come si diceva, Morata continua a intrigare non poco. Le ingerenze di Mourinho, unitamente a quelle dell’amica ed ex collega bianconero Dybala hanno fin qui aiutato, portando lo spagnolo a dirsi disponibile ad un trasferimento nella Capitale. La su citata condizione di Alvaro, unitamente ad un effetto domino prossimo a infiammare la Serie A, potrebbe però rendere il suo arrivo a Roma meno immediato di quanto si possa pensare.

Calciomercato Roma, effetto domino Morata-Lukaku: Dybala decisivo come nel 2019?

Senza smarrire ottimismi e consapevolezze relative alla possibilità di vedere la coppia Morata-Dybala congiunta, non sfugga quanto riferito da Tuttosport in queste ore. Sulle colonne del quotidiano si legge, infatti, come la Juventus non abbia perso di vista il suo vecchio centravanti, finito tra i tanti nomi attualmente monitorati da Giuntoli e colleghi per l’attacco. La possibile cessione di Vlahovic al PSG porterà infatti la Vecchia Signora a cercare nuove soluzioni.

Tra queste, oltre ad un Lukaku reduce da un atteggiamento poco gradito nei confronti di un Inter che avrebbe deciso di abbandonare la pista belga, figura proprio Alvaro Morata. Quella che sembrava essere una dialettica Roma-Milan, potrebbe adesso espandersi ad una sfida tra Roma, Juventus e la stessa Inter per lo spagnolo, dopo la vicenda Lukaku. Vedremo se questa volta, seppur con modalità diverse, Paulo Dybala possa tornare ad essere decisivo, come nel 2019.

I protagonisti, in quel caso, erano più o meno gli stessi: la Juventus aveva trovato un’intesa con il Manchester United per portare Lukaku a Torino, complice uno scambio ex aequo con il cartellino di Dybala. Fu in quel caso proprio l’argentino a declinare la possibilità di un trasferimento in Premier, così bloccando un intreccio che potrebbe a distanza di quattro anni ripresentarsi, seppur in uno scenario abbastanza diverso, con quasi i medesimi protagonisti.

Tra questi, appunto, proprio il 21 di Mourinho, la cui voce in capitolo potrebbe risultare parametro non trascurabile per un eventuale arrivo di Morata a Roma.