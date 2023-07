Morata alla Roma, pronto un quadriennale: tutte le cifre

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla Roma: ecco tutti i dettagli relativi al possibile arrivo in giallorosso di Morata. C’è l’annuncio riguardo le cifre.

L’obiettivo principale della Roma per sostituire l’infortunato Tammy Abraham, che starà fuori fino al 2024 a causa di un brutto infortunio, è Alvaro Morata. L’ex Juventus potrebbe tornare in Serie A e vestire la maglia di un’altra squadra rispetto alla Juventus. L’amicizia con Dybala potrebbe favorire questo affare di calciomercato, intanto sono già state svelate le cifre riguardo questo colpo.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Roma, riportato dal Giornale, i giallorossi hanno messo nel mirino Alvaro Marata. I dirigenti stanno lavorando per chiudere questa operazione e assicurarsi le prestazioni del centravanti spagnolo che è in uscita dall’Atletico Madrid. Cercato anche da Juventus ed Inter, alla fine potrebbe spuntarla la Roma anche grazie all’ottimo rapporto che c’è con Dybala e Mourinho che in questi giorni ha telefonato al calciatore per sbloccare la trattativa.

Calciomercato Roma: le ultime sul colpo Morata

Ecco le ultimissime riguardo la trattativa con l’Atletico Madrid per l’acquisto del calciatore. Tiago Pinto è a lavoro per portare alla Roma Morata: c’è l’annuncio riguardo le cifre.

José Mourinho, ancora una volta, è decisivo per il buon esito della trattativa. C’è la telefonata dello Special One ad Alvaro Morata che si avvicina sempre di più ai giallorossi. Sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione.