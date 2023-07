Amrabat dopo Morata: “Marca” sgancia la bomba

L’attaccante spagnolo è sempre più vicino alla Roma in questa finestra di calciomercato, con i giallorossi che cercano un attaccante

Continua la corsa della Roma vero l’attaccante centrale per cercare di migliorare il reparto offensivo. Pinto e Mourinho, infatti, hanno intenzione di inserire un calciatore in avanti dove lo scorso anno non sono state rispettate le aspettative. Abraham e Belotti, infatti, hanno deluso alla grande tutti i tifosi e gli appassionati, che speravano di vedere dai due un gran numero di gol.

L’inglese, invece, ha siglato solo 8 reti in tutto il campionato, mentre l’ex Torino ha concluso la scorsa Serie A addirittura a mani vuote. Nell’ultima giornata contro lo Spezia, poi, è arrivato l’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro di Tammy. Questo sarà fuori per diversi mesi e il suo ritorno in campo ci sarà solo al tramonto del prossimo inverno. Dopo l’intervento a Londra, il numero 9 giallorosso sta continuando con il suo recupero.

Intanto, il general manager e l’allenatore portoghese hanno individuato i profili migliori per sostituirli e sono partiti alla carica. I nomi più caldi sono quelli di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, che piacciono sia a Tiago che a José. L’attaccante spagnolo, però, è in pole position per rinforzare l’attacco giallorosso.

Calciomercato Roma, Morata porta ad Amrabat

In questi giorni sono in corso i contatti con l’Atletico Madrid, per riuscite a sbloccare l’affare e far ricongiungere sia la coppia Morata-Dybala, insieme alla Juve, sia quella con Mourinho, con i due che si conoscono da diversi anni. Se l’affare andasse in porto, poi, si aprirebbe anche un’importante affare in Serie A.

Secondo Marca, infatti, l’Atletico Madrid potrebbe sferrare l’assalto ad Amrabat nelle prossime settimane. Con i soldi dello spagnolo, i Colchoneros partirebbero all’assalto del centrocampista della Fiorentina per migliorare proprio la linea mediana. Simeone è alla ricerca di un regista che possa donare ritmo e geometrie alla manovra biancorossa e per farlo sta pensando al marocchino della Viola. Su di lui c’è anche la Roma, che vuole trovare una mezzala di livello per creare una linea di grande livello.