Calciomercato Roma, assist Europeo e conferma tattica: arriva in prestito

Calciomercato Roma, assist europeo e conferma tattica: il calciatore pronto ad arrivare nella capitale con la formula del prestito

Ricomincia ufficialmente la stagione della Roma, con i ragazzi di Mourinho già al lavoro a Trigoria per preparare al meglio la stagione a venire. Il primo test contro la Boreale serviva più che altro per mettere minuti nelle gambe, ma soprattutto per cominciare a riprendere la forma in vista del campionato che sta per iniziare.

Tuttavia abbiamo potuto già ammirare sprazzi del canavaccio tattico di quello che il campo ha da offrire. Il nuovo acquisto Aouar si è messo subito in mostra con gol e giocate che hanno messo in luce il suo talento. Queste amichevoli si sa, sono anche un’occasione per provare degli accorgimenti tattici, come hanno notato i più attenti infatti Mourinho ha scelto il classico 3-5-2, per poi passare ad un 4-3-3 a gara in corso.

Molto probabilmente saranno questi i moduli che verranno utilizzati nel corso del prossimo campionato, resta da capire quali saranno gli interpreti. Alla Roma mancano infatti un centravanti ed un centrocampista, con Tiago Pinto che dovrebbe riuscire a chiudere queste ultime due operazioni prima del ritiro in Portogallo, una in particolare potrebbe essere vicino alla chiusura in prestito.

Calciomercato Roma, assist europeo e conferma tattica: il calciatore arriva in prestito

Sono giorni caldi per le trattative in entrata della Roma. La priorità resta il centravanti, ruolo per il quale sembra che i candidati principali siano Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, anche se per entrambi sembra difficile che l’affare possa sbloccarsi in tempi brevi.

Il muro della società inglese per l’italiano ha rallentato bruscamente la trattativa, la Roma infatti non vuole garantire l’obbligo di riscatto a 35 milioni richiesto dagli Hammers, mentre per Morata c’è da risolvere il nodo che riguarda la clausola rescissoria presente sul suo contratto, ed è previsto un incontro in settimana.

Per il centrocampo invece uno dei nomi sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Marcel Sabitzer, classe 1994 in forza al Bayern Monaco. Secondo il Corriere Dello Sport Pinto sarebbe alla ricerca di una mezzala dinamica e robusta, caratteristiche che Sabitzer reincarna a pieno, la formula sarebbe la stessa che lo scorso anno portò Gini Wijnaldum nella capitale, ovvero il prestito, non è chiaro però se come nel caso dell’olandese una parte dello stipendio verrà pagata dal Bayern.