Calciomercato Roma, ufficiale: ha firmato fino al 2025

Calciomercato Roma, Pinto chiude la trattativa e la firma è ufficiale, il calciatore ha firmato un contratto fino al 2025

Sono ore caldissime per il calciomercato in entrata della Roma. C’era stato un rallentamento nelle trattative in entrata, dovuto ai paletti del FairPlay Finanziario, ma Pinto è stato bravissimo a correre ai ripari, riuscendo a cedere i calciatori in esubero ed andando vicino all’obbiettivo imposto dalla Uefa.

La Roma non è riuscita a generare 30 milioni di plusvalenze, ma andandoci molto vicino è riuscita ad andare incontro solo ad una piccola ammenda e così le operazioni in entrata possono riprendere. La priorità resta il centravanti, ruolo per il quale sono stati sondati i nomi di Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, ma per entrambi difficile prevedere una chiusura in tempi brevi, nonostante l’incontro previsto in settimana per lo spagnolo.

Non è finita qui però, perché a sopresa Tiago Pinto è riuscito a chiudere un’altra trattativa in tempi brevi, con il calciatore che ha già firmato il contratto che lo legherà a questi colori fino al 2025.

Tiago Pinto lavora senza sosta per regalare a Mourinho una squadra più forte dal punto di vista tecnico. Finora il mercato ha regalato grandi soddisfazioni, con gli acquisti di Aouar e Ndicka e la conferma di Llorente infatti la Roma ne esce potenziata, ma soprattutto con più opzioni da dare all’allenatore.

Non solo acquisti e cessioni però, perché in società è anche tempo di rinnovi. I calciatori che stanno trattando i vari rinnovi sono Edoardo Bove, per il quale è previsto un aumento dell’attuale ingaggio, oltre che un prolungamento di contratto e Paulo Dybala, per il quale c’è da risolvere il nodo legato alla clausola rescissoria, in modo tale da eliminare la suddetta clausola, con l’aumento d’ingaggio già preventivato dalla società.

🤳 Un messaggio per voi da parte di Stephan El Shaarawy 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/rT9GxqN7Li — AS Roma (@OfficialASRoma) July 17, 2023

Se per loro la trattativa per il rinnovo deve ancora iniziare quella per la permanenza del Faraone, Stephan El Shaarawy è già conclusa. L’esterno ha infatti rinnovato il suo contratto fino al 2025, ed è lo stesso calciatore a darne l’ufficialità, attraverso un video apparso sui social della Roma, un rinnovo richiesto a gran voce dai tifosi, che avevano esposto anche uno striscione per chiedere la sua conferma alla società che li ha prontamente accontentati.