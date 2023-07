Clausola Dybala, meeting tra Pinto e Antun: la Roma corre ai ripari

Clausola Dybala, previsto un meeting tra la società e l’agente dell’argentino per il suo futuro: la Roma corre ai ripari

Paulo Dybala è senza alcun dubbio un calciatore di caratura superiore. Sin dai primi anni in Italia, quando incantava il pubblico con la maglia del Palermo, ha dimostrato di poter fare la differenza

A suon di gol e giocate spettacolari si è guadagnato la chiamata della Juventus, con la quale vincerà quasi tutto quello che c’era da vincere, l’unica “macchia” infatti resta quella della Champions League, con i bianconeri che ci sono andati vicinissimi, riuscendo ad arrivare in finale per ben due volte.

Dopo 7 anni in maglia bianconera, nei quali ha anche superato un certo Platini per reti siglate in bianconero, Dybala lascia la Juventus alla fine del suo ultimo contratto e si unisce alla Roma, con la quale diventa subito protagonista nonostante gli infortuni che lo hanno tenuto spesso fermo ai box.

Il suo futuro a Roma però non appare così scontato, soprattutto a causa della clausola rescissoria presente sul suo contratto, che gli consentirebbe di partire in Italia per 20 milioni di euro e all’estero per soli 12, ecco perché Tiago Pinto è pronto ad incontrarsi con gli agenti del calciatore per risolvere questo problema.

Clausola Dybala, incontro tra Pinto e Antun: la Roma corre ai ripari

Il nodo che riguarda la clausola di Paulo Dybala potrebbe essere sciolto a breve. Non solo acquisti e cessioni dunque, ma anche conferme, come riportato da Il Romanista infatti Tiago Pinto sarebbe al lavoro anche sulla questione legata ai rinnovi.

Non solo l’argentino, ma anche Edoardo Bove è tra i nomi in attesa di una proposta dalla società. Per Bove infatti è previsto un incontro nel quale si intavolerà la trattativa per un aumento, oltre che ovviamente per un prolungamento del suddetto contratto.

Nel caso di Dybala ovviamente la società è tranquilla, in quanto la volontà del calciatore è sempre quella di rimanere nella capitale. Tuttavia, come da preventivati accordi, la Roma dovrà aumentare l’ingaggio al giocatore, che guadagnerà dunque 6 milioni netti a stagione, in modo tale da eliminare le clausole rescissorie presenti sul suo contratto.

Nei prossimi giorni è dunque previsto un incontro tra l’agente di Dybala e Tiago Pinto, che si dovrebbe concludere con la firma sul contratto, resta da capire solo la durata, e se saranno presenti bonus particolari, ma l’affare non è mai stato in discussione.