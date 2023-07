Fulmine a ciel sereno Vlahovic: gode anche la Roma

Le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna e l’effetto domino legato al futuro di Vlahovic: ecco cosa cambia per la Roma.

Il tourbillon degli attaccanti da sempre calamita le maggiori attenzioni mediatiche. Seppur in ritardo, anche quest’estate sarà il valzer delle punte a tenere con il fiato sospeso moltissimi tifosi. Ne sa qualcosa la Roma, che per rinforzare il proprio organico ha bussato alla porta sia di Morata che di Scamacca, incassando un doppio sì.

Dopo il no del West Ham alla proposta di Pinto di un prestito con diritto di riscatto, la Roma si è prima fatta viva e poi ha alzato il pressing per Alvaro Morata. Sebbene non ci sia ancora l’accordo definitivo con l‘entourage dell’attaccante dell’Atletico Madrid, i segnali che trapelano nelle ultime ore lasciano filtrare un’apertura concreta dello spagnolo all’ipotesi Roma. Mourinho avrebbe scelto proprio l’ex attaccante della Juventus come tassello ideale al quale consegnare le chiavi di un attacco che dovrà fare a meno di Tammy Abraham ancora per diversi mesi.

Calciomercato Roma, intreccio Vlahovic-Hojlund: cosa succede con Morata

Morata, però, fa gola anche ad altri club. Proprio la Juventus, nel caso in cui alla fine non dovesse riuscire a mettere le mani su Lukaku, si sarebbe cautelata effettuando dei sondaggi esplorativi con lo spagnolo. Avendo già strappato il sì di Big Rom e avendo trovato l’accordo definitivo con il Chelsea, l‘ultimo ostacolo per la Juve resta la cessione di Dusan Vlahovic.

Un dettaglio da non trascurare, visto che il Paris Saint Germain, che ha messo sul piatto un quinquennale da circa 9/10 milioni di euro al calciatore, è pronto a sferrare l’assalto anche con una proposta cash importante. Avendo sborsato più di 80 milioni di euro per prelevarlo dalla Fiorentina, però, la Juve non ha alcuna intenzione di svendere il proprio numero 9. Ecco perché soltanto un’offerta importante porrà le premesse per uno sbarco del serbo all’ombra della Tour Eiffel.

Quello di Vlahovic, però, non sarebbe l’unico profilo monitorato dal Psg. Secondo quanto evidenziato da elgoldigital.com, infatti, nel caso in cui i parigini non. riuscissero a mettere le mani sull’attaccante della Juve, sarebbero pronti a virare su Rasmus Hojlund, oggetto del desiderio soprattutto del Manchester United.

Un incastro che agevolerebbe e non poco i compiti della Roma visto che la Juve, a quel punto, non dovrebbe fiondarsi un altro attaccante a meno che un altro club si faccia vivo per Vlahovic. Da non trascurare nel domino Morata, però, la variabile Inter: incassato il colpo del tradimento Lukaku, infatti, anche i nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante di livello e lo spagnolo figura nella lista dei desideri di Marotta.