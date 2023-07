Morata alla Roma, intrigo Friedkin-Inter

I giallorossi hanno intenzione di prendere Morata e per questo avevano programmato dei contatti con l’Atletico Madrid nel pomeriggio

Si parlava solo di questo negli ambienti giallorossi e ora sono trapelate le prime notizie sull’incontro della società per Morata. L’attaccante spagnolo è l’oggetto del desiderio di Mourinho che vorrebbe prenderlo per migliorare la situazione nell’attacco della Roma. I giallorossi, infatti, hanno tutte le intenzioni di andare a rinforzare il reparto offensivo dove la scorsa stagione sono mancati i gol per raggiungere gli obiettivi.

Tammy Abraham e Andrea Belotti hanno segnato poche reti nell’annata passata e l’ex Torino ha addirittura chiuso con zero gol in Serie A. Non gli succedeva da parecchio tempo, ma dimostra come le aspettative sono state deluse. L’inglese, invece, ha segnato solo 8 reti in campionato, chiudendo anche con un infortunio al legamento crociato. Proprio per sostituirlo, Pinto e Mourinho si sono mossi per individuare i migliori giocatori disponibili.

I nomi caldi sono quelli di Alvaro Morata e di Gianluca Scamacca. Lo spagnolo è in pole position e per lui sono stati avanzati contatti con l’Atletico Madrid, che ha incontrato Tiago Pinto in queste ore. Le parti avevano accordato di riunirsi oggi per parlare proprio dell’affare e definire le richieste e i margini di movimento.

Morata alla Roma, Mourinho aspetta la decisione dei Friedkin

L’incontro è finito nel pomeriggio e tutti i tifosi sarebbero voluti essere in quella stanza per sentire cosa si sono detti il general manager e i rappresentanti dell’Atletico Madrid. A togliere la curiosità ci ha pensato Calciomercato.it, che in anteprima è riuscita a intercettare gli animi giallorossi.

Secondo quanto appreso dal portale, il primo grande nodo è legato allo stipendio del giocatore che prende 5 milioni. Per il passaggio dell’ex Juventus a Trigoria manca l’ok della proprietà. Per questo motivo Mourinho sta aspettando il via libera dei Friedkin, che non è ancora arrivato. Dan, infatti, sta valutando la sostenibilità dell’affare dal punto di vista economico. Con l’ingaggio di Abraham, quello di Morata potrebbe gravare troppo sulle casse giallorosse, ma José vuole e deve stringere se non vuole perderlo. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter, che sta diventando sempre più concreta dopo la rottura con Lukaku.