Morata: “Voglio la Roma”: Pinto oggi incontra l’agente

Morata vuole solo la Roma, e oggi Pinto incontra l’agente per l’accelerata decisiva. Si lavora pure sulla formula dell’operazione. Ecco quello che potrebbe succedere

Morata vuole la Roma, e al momento per lui è l’unica soluzione possibile. Lo spagnolo ha rotto gli indugi, a quanto pare, e ha detto di sì al corteggiamento giallorosso, fomentato anche da Dybala, amico intimo del calciatore, e da Mourinho, che lo ha sempre voluto e che ha fatto la sua scelta in tempi non sospetti, inserendo l’attaccante dell’Atletico Madrid in cima alla lista dei desideri.

Quello che manca per la firma ve lo abbiamo spiegato un paio di giorni fa: l’accelerata di Pinto che, però, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha fatto sapere agli spagnoli di non avere al momento quella disponibilità economica di 12milioni di euro che servirebbe a prendere il giocatore. E allora si lavora sulla formula, anche se una cessione eccellente, magari quella di Ibanez, potrebbe regalare al gm portoghese quel tesoretto che serve per affondare. La formula, dicevamo: prestito con obbligo di riscatto il prossimo anno, questa potrebbe essere la soluzione che metterebbe tutto in discesa.

Morata vuole solo la Roma, agente in città

Intanto oggi l’agente di Morata sbarca a Roma per incontrare Pinto e definirei dettagli dell’ultima offerta giallorossa al giocatore: 4,5milioni di euro all’anno più mezzo milione di bonus per un contratto quadriennale. Uno stipendio importante per Morata che, adesso, non vede l’ora di unirsi alla Roma per la prossima stagione. Anche la moglie, Alice Campello, sarebbe di questa idea. E sappiamo bene come una famiglia stupenda come quella dello spagnolo prende insieme le decisioni.

Siamo forse nelle ore decisive di questa trattativa. E come detto adesso c’è solo la Roma, perché la Juve ha in mente Lukaku ma prima deve vendere Vlahovic, il Milan ha raffreddato la pista e l’Inter ancora non si è mossa con convinzione. Insomma, ci siamo davvero. Il colpo è più vicino che mai in questo momento.