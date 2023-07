Nuovo jolly in mediana per la Roma: hanno già svelato le cifre

Calciomercato Roma, l’indizio dei bookmakers non si è fatto attendere: il verdetto è immediato. La cifra che non ti aspetti.

Dopo aver sistemato le diverse cessioni che hanno visto la Roma fare la voce grossa soprattutto nell’ultima settimana di giugno, i giallorossi sono ora al lavoro per puntellare l’organico con innesti di qualità.

Non sono poche le idee sul tavolo dei giallorossi che vogliono rinforzare soprattutto due zone del campo: il centrocampo e l’attacco. Per puntellare la zona nevralgica del campo sono due i profili monitorati con maggiore attenzione dalla Roma, che in tempi e in modi diversi ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità delle operazioni Renato Sanches e Sabitzer. Per entrambi, però, non sono arrivate significative aperture né dal Paris Saint Germain né dal Bayern Monaco, con la Roma che vorrebbe accontentare le richieste di Mourinho ma allo stesso tempo intavolare un affare che non vada ad impattare troppo nel bilancio attuale.

Renato Sanches alla Roma: bookmakers scatenati, le ultime

La sensazione è che, a parità di condizioni, il profilo di Sabitzer stuzzichi maggiormente. Ciò non toglie, però, che la Roma continui a seguire con attenzione anche Renato Sanches, per il quale sono stati avviati dei sondaggi esplorativi nei giorni scorsi.

Le ultime indiscrezioni dalla Francia hanno evidenziato la (presunta) volontà del Paris Saint Germain di trattenere il centrocampista almeno per un altro anno. In realtà la partita è ancora aperta e a fare la differenza saranno le eventuali offerte che i parigini riceveranno. Pur non essendo caldissima, dunque, il binomio Renato Sanches-Roma potrebbe alla fine comporsi. Il comportamento dei bookmakers, in tal senso, non è affatto da trascurare. Goldbet, infatti, banca il possibile approdo di Renato Sanches alla Roma 2.15 volte la posta: una quota sicuramente non altissima, che testimonia la possibilità di concretizzare un affare da monitorare con attenzione nel corso dei prossimi giorni.