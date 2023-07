Ribaltone ufficiale e campionato stravolto: la sentenza è doppia ed è arrivata proprio in queste ore. Ecco quello che è successo davanti al Coni

Era una una giornata particolare, quella di oggi, soprattutto per alcuni club di Serie B: la Reggina, il Perugia e il Lecco. Bene, nelle scorse ore è arrivata la sentenza ufficiale da parte del Collegio di Garanzia del Coni che di fatto stravolge il campionato cadetto. Andiamo a vedere quindi quella che è stata la sentenza.

Intanto partiamo dalla Reggina che oggi ha anche annunciato che Filippo Inzaghi sarà il tecnico della nuova stagione, magari sperando in una situazione positiva. Beh, così non è stato, gli amaranto dello Stretto infatti si sono visti respinti il ricorso quindi per il momento rimangono fuori dalla Serie B. Davanti al Coni oggi c’erano anche alcuni tifosi della Reggina, che però non sono riusciti nemmeno con la loro passione a far stravolgere una sentenza. Il ricordo è stato dichiarato “in parte inammissibile e in parte infondato”.

Ribaltone ufficiale, il Perugia vince contro il Lecco

E poi c’era quello del Perugia, che aveva richiesto l’ammissione in Serie B a discapito del Lecco. Bene, questo è andato in porto. I lombardi, che hanno vinto i playoff della Serie C conquistando il terzo posto utile, non erano riusciti a trovare in tempo uno stadio dove poter disputare le proprio partite interne. E avevano presentato in ritardo appunto questa documentazione.

Il Lecco era riuscito a farsi riammettere dalla Figc e invece, adesso, il Coni ribalta la sentenza e dà ragione al Perugia, che è anche in fase di cambio societario. Insomma, si andrà avanti ancora per un poco visto che la sensazione – anzi la quasi certezza – è che le squadre che hanno perso andranno avanti arrivando finanche al Tar. E allora quella X che è stata messa nel momento della compilazione dei calendari rimarrà ancora. E senza dubbio ci potrebbe essere anche uno slittamento del campionato.