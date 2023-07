Roma, amichevoli con Braga e Tolosa: dove vederle in tv

Nei prossimi giorni la Roma affronterà le due squadre per completare il ritiro in Portogallo in vista dell’inizio della stagione di Serie A

La preparazione della Roma corre veloce, con i giocatori che si sono riuniti a Trigoria per l’inizio del raduno. Questo è cominciato una settimana fa, con i calciatori non impegnati in Nazionale che hanno raggiunto subito José Mourinho al centro sportivo a Sud della Capitale. L’obiettivo è cominciare a mettere minuti nelle gambe e togliere la ruggine che può essersi formata dopo qualche settimana di vacanze.

I primi allenamenti hanno dato subito i primi verdetti, con Houssem Aouar che ha stupido soprattutto nell’amichevole contro la Boreale. La squadra che milita nel campionato di Eccellenza laziale è stata la prima avversaria della Roma in questo precampionato. Tra le mura di Trigoria, i giallorossi hanno sconfitto i biancoviola 4-0, con il franco-algerino che ha siglato un gol e fornito un assist. Buona prestazione per gli uomini di Mourinho.

Ad essersi messi in mostra sono stati anche Pagano, che ha segnato alla prima partita tra i grandi, El Shaarawy e Solbakken, che ha voluto mettere il suo timbro personale sin da subito. Il raduno, però, non si terrà tutto nella Capitale dove ci sono 40 gradi ogni giorno. a queste temperature è difficile allenarsi e anche per questo la Roma si sposterà in Algarve per il terzo anno consecutivo. È òla quarta volta che i giallorossi volano in Portogallo, dopo il mini ritiro invernale per il Mondiale in Qatar.

Roma, dove vedere le amichevoli in tv

Nel calendario giallorosso ci sono altre amichevoli in questo ritiro e sono contro il Latina, il Braga, il Farense, il Tolosa e un altro club ancora da definire. La prima ci sarà venerdì, prima della partenza per il Portogallo, quando i nerazzurri sfideranno la Roma prima di entrare nel vivo del ritiro estivo.

La partita con il Braga e quella con il Tolosa, che avverrà una volta tornati dal Portogallo, saranno visibili in esclusiva su Dazn. I tifosi della Roma, infatti, potranno assistere in diretta alle due gare per vedere all’opera i propri beniamini in due sfide per preparare la Serie A e gli impegni futuri. La partita con il club portoghese ci sarà il 26 luglio, mentre quella con i francesi il 6 agosto.