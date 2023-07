Variabile impazzita Morata, nuovo blitz fulmineo e incontro fissato per la giornata di domani. Fanno sul serio e cercano l’affondo decisivo.

L’Inter fa sul serio e tenta l’affondo decisivo. Sì, proprio così. Domani i nerazzurri dovrebbero incontrare a Milano i rappresentanti del giocatore spagnolo che oggi hanno visto la Roma. Dalla Capitale nulla di fatto, e adesso Marotta, che deve cercare un attaccante dopo il tradimento di Lukaku, vuole affondare il colpo.

A riportare la notizia è il portale Relevo, che svela anche quelle che sono le cifre dell’Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi si potrebbe spingere fino a 15milioni di euro tra parte fissa e variabile, un poco distante ancora rispetto a quelle che sarebbero le richieste madrileni che si aggirano intorno ai 20milioni di euro. In ogni caso i milanesi fanno davvero sul serio, e potrebbero piazzare il sorpasso nei confronti della Roma.

Come sappiamo Mourinho vuole Morata e i Friedkin vorrebbero accontentare il tecnico portoghese in questa richiesta, ma dall’incontro di oggi è arrivata una fumata grigia. Non ci sono i presupposti economici al momento per chiudere l’affare, almeno fin quando la Roma non riuscirà a piazzare un’uscita, quella di Ibanez è la più calda.

Potrebbe comunque arrivare in un altro modo il via libera, magari sperando di cedere qualcuno dopo dare l’ok a Pinto per chiudere l’affare, anche perché la Roma ha il gradimento del giocatore a quanto raccontano le cronache degli ultimi giorni anche per via di quello che è il rapporto del giocatore con Dybala, amico intimo, e padrino di Bella, l’ultima nata in casa Morata-Campello. Ma senza soldi purtroppo non si cantano messe. E l’Inter come detto domani piazzerà o potrebbe piazzare l’offerta. Decisiva? Non lo sappiamo, ma di certo i nerazzurri vogliono il giocatore e fanno sul serio, avendo pure la possibilità economica dovuta dall’addio di Onana.