Calciomercato Roma, colpo di scena Morata: la Juve fa saltare il banco

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena Morata dopo l’incontro con l’Inter: il dado non è stato ancora tratto.

Gli ultimi minuti ci hanno restituito ulteriori aggiornamenti su quella questione Morata in grado di rappresentare nel corso di queste settimane uno degli aspetti più caldi e interessanti di questo calciomercato.

La necessità della Roma di rinforzarsi in attacco dopo l’infortunio di Abraham e le difficoltà palesate da Belotti, hanno portato Tiago Pinto e colleghi a monitorare con non poca veemenza le questioni relative ad una zona offensiva che dovrà certamente fare meglio rispetto al passato.

L’ex Chelsea resterà lontano dal terreno di gioco almeno fino a inizio 204 mentre il solo Gallo, reduce da un campionato insolitamente chiosato con zero reti, non potrà certamente apportare le necessarie garanzie ad una squadra che, anche nella prossima stagione, cercherà di onorare i tre fronti e raggiungere una qualificazione in Champions di importanza tutt’altro che trascurabile, soprattutto in termini economici. In tale ottica, dunque, si leggano gli interessamenti per lo spagnolo, inseritisi fin qui in una fase in cui, con non meno attenzione, si è studiata anche la fattibilità di un possibile ritorno in giallorosso di Gianluca Scamcacca.

Calciomercato Roma, il dado non è tratto

Come noto, sia l’ex Sassuolo che l’attaccante dell’Atletico Madrid rappresentano soluzioni gradite a Mourinho, dettosi tutt’altro che disdegnante nei confronti di un doppio rinforzo che, almeno per ora, risulta però quantomeno complicato. Morata, come altrettanto noto, è il profilo maggiormente gradito al mister, consapevole della saggezza calcistica dell’ex Juventus e di una qualità che, non solo a Torino, ha sciorinato con ottima continuità.

Il fattore José, unitamente all’ingerenza dell’amico Paulo, potrebbero rappresentare parametri da tenere in considerazione in una trattativa resa complicata però da tanti altri fattori. Tra questi, le recentissime ingerenze dell’Inter, circa le quali erano arrivati aggiornamenti importanti nel corso della serata dopo le esternazioni di Giuseppe Bozzo. Dalla Spagna, però, le penne dell’autorevole Marca evidenziano come la presenza della Juventus risulti ben lungi dal dover essere dimenticata.

L’incontro con il club bianconero, stando a quanto si legge, potrebbe far cambiare le carte di una tavola apparecchiata ma ancora lontana da una svolta definitiva. La Juventus non ha infatti ancora detto la propria ultima parola e potrebbe inserirsi con veemenza in uno scenario che assumerebbe il significato di terzo ritorno in bianconero per Alvaro. Anch’essa è stata però avvisata da Juanma Lopez che da Madrid non intendono aprire a sconti: chi vorrà Morata, dovrà accontentare il club che ne detiene il cartellino, oltre che le pretese, non esagerate, di giocatore e agenti.