Calciomercato Roma, doppio intrigo e gran ritorno: incasso ‘stellare’

Calciomercato Roma, ritorno in patria e nuovo inserimento: Pinto può incassare così. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni calde in casa giallorossa continuano ad essere numerose e, finalmente, stanno toccando soprattutto l’importante aspetto legato alle entrate, necessarie per plasmare lo scacchiere da consegnare a Mourinho per quello che si appresta ad essere il suo terzo anno all’ombra del Colosseo. Archiviata una parentesi non disattenta sul mercato in entrata ma contraddistinta soprattutto dall’attenzione per le cessioni, da inizio luglio ai piani alti di Trigoria si sta cercando di scorgere gli spiragli che permettano di migliorare la rosa in modo intelligente e funzionale.

Le esigenze della squadra, unitamente a quelle del club, sono ormai chiare e rappresentano sicuramente un fattore di grande ingerenza nelle scelte e nelle valutazioni di Tiago Pinto, ora come ora concentrato sulla posizione di Morata ma non meno attento rispetto a scenari quali quello Scamacca o relativi al rimpinguamento di un centrocampo che, sfumato Frattesi, dovrà regalare almeno un altro volto nuovo dopo quello di Houssem Aouar.

Calciomercato Roma, ritorno a casa Reynolds: c’è anche una nuova squadra

Come evidenziato, però, la centralità e le necessità di migliorare con nuovi ingaggi la formazione della Roma non deve far passare in secondo piano l’attenzione relativa alle possibili cessioni che il GM portoghese potrebbe curare in questa stessa fase. Concretizzate le prefissate e necessarie plusvalenze, a libro paga della Roma risultano ancora nomi ai quali i Friedkin (dopo Mourinho) hanno dimostrato di poter rinunciare ben volentieri.

Villar o Vina rientrano sicuramente in questa categoria, unitamente ad un Bryan Reynolds che, proprio nei giorni finali di giugno, pareva destinato ad una permanenza all’estero e, in particolar modo, in un campionato belga dove si era pian piano ritrovato. Il gap di vedute nato sull’asse Roma-Westerlo ha però impedito di trovare un’intesa e, ad oggi, non sono da escludersi scenari transoceanici per il futuro dell’ex Dallas.

Dopo gli aggiornamenti delle ultime ore circa un possibile ritorno negli States, Will Forbes ha integrato le proprie informazioni con ulteriori novità relative all’esterno americano. A sua detta, infatti, anche l’Orlando City sarebbe interessato all’esterno, aggiungendosi in questo modo ad una corposa lista di opzioni attualmente in piedi ma che impediscono di parlare di chiusure imminenti.